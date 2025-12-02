Der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk wird am kommenden Samstag in "Denn sie wissen nicht, was passiert" seinen TV-Abschied feiern. In der Sendung soll er laut RTL die Party als Gast genießen.
Thomas Gottschalk (75) wird in der kommenden Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" am 6. Dezember (20:15 Uhr, auch bei RTL+) trotz der Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose ein letztes Mal die große TV-Samstagabendbühne betreten. RTL-Programmchefin Inga Leschek hat sich zu der Abschiedssendung, die der Sender zeitversetzt zeigt, nun zu Wort gemeldet.