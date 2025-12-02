Der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk wird am kommenden Samstag in "Denn sie wissen nicht, was passiert" seinen TV-Abschied feiern. In der Sendung soll er laut RTL die Party als Gast genießen.

Thomas Gottschalk (75) wird in der kommenden Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" am 6. Dezember (20:15 Uhr, auch bei RTL+) trotz der Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose ein letztes Mal die große TV-Samstagabendbühne betreten. RTL-Programmchefin Inga Leschek hat sich zu der Abschiedssendung, die der Sender zeitversetzt zeigt, nun zu Wort gemeldet.

Thomas Gottschalk "muss nicht arbeiten" "Thomas wünscht sich diese Abschiedssendung. Wir planen die schon sehr lange. Er freut sich darauf", erklärt Leschek. In seiner letzten Ausgabe der Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" erwartet Gottschalk "eine großartige Party, auf die er als Gast kommt und alles genießen kann. Er muss nicht arbeiten, er kriegt alles präsentiert. Und ich glaube, es wird total schön für ihn."

In der Samstagabendshow, die seit 2018 in unregelmäßigen Abständen bei RTL läuft, waren bisher Barbara Schöneberger (51), Günther Jauch (69) und Thomas Gottschalk die festen Kandidaten, die jeweils entweder die Moderation der Sendung übernahmen oder sich in einem Team den Spielen stellten.

"Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern", hieß es nach der Bekanntgabe von Gottschalks Krebserkrankung in einem Sender-Statement. "Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite." Der Moderator hatte seinen Abschied von der Sendung bereits im vergangenen Mai angekündigt.

Laut Medienberichten aus den vergangenen Wochen soll die Sendung am 6. Dezember gleichzeitig auch einen Abschied von Jauch und Schöneberger besiegeln. Es wurde bisher spekuliert, dass sie ihr Aus in der Sendung verkünden. Zu diesem Zeitpunkt war Gottschalks Erkrankung aber noch nicht öffentlich bekannt. Ob es dazu kommen wird oder ob sich die Sendung am Samstag rein auf eine Verabschiedung des legendären Showmasters konzentriert, ist derzeit nicht bekannt.

RTL hat zumindest in seiner Programmankündigung bekannt gegeben, dass es am 13. Dezember um 20:15 Uhr eine weitere Ausgabe der Spielshow in anderer Konstellation geben wird. "Nie passte der Sendungstitel besser als diesmal, denn mit dieser Live-Show beginnt eine neue Ära", heißt es in der Ankündigung. Demnach werde sich das Showprinzip nicht ändern und "hochkarätige Prominente" werden erneut auf "abenteuerliche Spiele, überraschende Promi-Gäste und unvorhersehbare Herausforderungen" treffen. "Alles Weitere zum nächsten Kapitel erfährt man erst in dieser Show", lässt der Sender genauere Details noch offen.