Schlagerstar Michelle hat sich nach über 30 Jahren von der Bühne verabschiedet - doch beim letzten Konzert in Berlin überraschte sie ihr Partner Eric Philippi mit einem erneuten Heiratsantrag. Die Sängerin feierte an dem Abend gleichzeitig ihren 54. Geburtstag.

Was für ein Finale! Schlagerstar Michelle hat am Sonntagabend (15. Februar) in der ausverkauften Berliner Uber Arena das letzte Konzert ihrer Karriere gegeben - und dabei nicht nur die Tränen ihrer Fans, sondern auch die eigenen nicht zurückhalten können. Doch der emotionalste Moment des Abends hatte weniger mit Abschied als vielmehr mit Zukunft zu tun: Ihr Lebensgefährte Eric Philippi (29) betrat die Bühne und machte der Sängerin an ihrem 54. Geburtstag einen zweiten Heiratsantrag.

Das Paar ist bereits seit rund zwei Jahren verlobt. Im Frühjahr 2024 hatte Philippi erstmals um Michelles Hand angehalten - damals hatte die Sängerin die Verlobung bei Florian Silbereisens (44) "Schlagerboom" öffentlich gemacht. Zur Hochzeit kam es bisher allerdings nicht: Michelle hatte die Trauung wegen ihrer Abschiedstournee "Zum letzten Mal" auf unbestimmte Zeit verschoben. "Die Trauung, die wird erst noch ein bisschen warten müssen, weil das jetzt erst mal wirklich Priorität hat", erklärte sie noch beim "Schlagerboom" im vergangenen Jahr.

Philippi brachte die Arena zum Beben

Dass am Sonntagabend etwas Besonderes passieren würde, deutete Philippi bereits Stunden vor dem Konzert auf Instagram an. "Unfassbar nervös vor heute Abend", schrieb der 29-Jährige und fügte vielsagend hinzu: "Es wird sehr schön, sehr sehr schön. Ich bin aufgeregter als sie".

Dann der große Augenblick: Vor tausenden Zuschauern richtete Philippi bewegende Worte an seine Partnerin. Alle hätten sie anfangs für verrückt erklärt - doch mit jedem Gegenwind sei ihre Liebe stärker geworden, so der Sänger laut "Bild". Dann ging er auf die Knie. "Ich möchte an deiner Seite sein und dir noch einmal die Frage stellen, ob du mich heiraten möchtest", sagte er.

Michelle antwortete mit einem klaren Ja und den Worten: "Ich lieb dich über alles." Sichtlich erleichtert fügte sie hinzu, nun endlich nicht mehr die "ewige Verlobte" zu sein. Wie der "Focus" berichtet, las Philippi Teile seines Antrags vom Handy ab - offenbar hatten ihn die Nerven doch übermannt.

Ihre Beziehung hatten die beiden 2023 öffentlich gemacht und mussten sich wegen des Altersunterschieds von 25 Jahren so manchen kritischen Blick gefallen lassen.

Geburtstagsständchen, Duett und ein Gruß vom "Traumschiff"

Das letzte Konzert ihrer über 30-jährigen Karriere war noch in weiterer Hinsicht ein Abend voller besonderer Momente. Gleich zu Beginn überraschten die Fans die Sängerin mit einem Geburtstagsständchen. "Stimmt, ich habe ja Geburtstag", rief Michelle ins Mikrofon und brachte die Halle zum Lachen.

Auch Tochter Marie Reim (25) stand gemeinsam mit ihr auf der Bühne, wo die beiden ein berührendes Mutter-Tochter-Duett sangen. Michelles Töchter Celine (29) und Mia-Carolin (18) sowie Erics Eltern waren an dem Abend ebenfalls vor Ort.

Zum krönenden Abschluss meldete sich sogar Florian Silbereisen per Videogruß vom "Traumschiff" zu Wort. Der Moderator verriet, er sei elf Jahre alt gewesen, als er Michelle zum ersten Mal live gesehen habe - und seitdem ein treuer Fan.

Michelle: "Das war's für mich"

Zum Schluss fand Michelle noch einmal rührende Worte für ihr Publikum. Die vergangenen 33 Jahre seien eine lange Reise mit vielen Höhen und Tiefen gewesen, sagte sie sichtlich gerührt. Sie dankte ihren Fans, dass diese ihr durch alle Phasen ihres Lebens die Treue gehalten hätten. Dann performte sie mit "Das war's für mich" ihren letzten Song - ein Comeback schließt die Sängerin aus.