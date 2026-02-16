Schlagerstar Michelle hat sich nach über 30 Jahren von der Bühne verabschiedet - doch beim letzten Konzert in Berlin überraschte sie ihr Partner Eric Philippi mit einem erneuten Heiratsantrag. Die Sängerin feierte an dem Abend gleichzeitig ihren 54. Geburtstag.
Was für ein Finale! Schlagerstar Michelle hat am Sonntagabend (15. Februar) in der ausverkauften Berliner Uber Arena das letzte Konzert ihrer Karriere gegeben - und dabei nicht nur die Tränen ihrer Fans, sondern auch die eigenen nicht zurückhalten können. Doch der emotionalste Moment des Abends hatte weniger mit Abschied als vielmehr mit Zukunft zu tun: Ihr Lebensgefährte Eric Philippi (29) betrat die Bühne und machte der Sängerin an ihrem 54. Geburtstag einen zweiten Heiratsantrag.