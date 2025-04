Musikproduzent Pharrell Williams ist einer der Co-Vorsitzenden der diesjährigen Met Gala, die am 5. Mai im Metropolitan Museum of Art in New York stattfindet und als "Mode-Oscar" bekannt ist. Der 52-Jährige verrät, dass die Met Gala 2025 eine "sehr beeindruckende, wunderschöne Nacht" sein wird, die die "Farbe Schwarz" feiert.

Neben der alljährlichen Gastgeberin, "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (74), ist Williams mit Schauspieler Colman Domingo (55), Rennfahrer Lewis Hamilton (40), Rapper A$AP Rocky (36) und Basketballstar LeBron James (40) einer der Co-Vorsitzenden und erzählt im "The Run-Through With Vogue"-Podcast, was die Fans von dem High-Fashion-Event erwarten können.

Es werde eine Feier der schwarzen Kultur sein, trommelt der "Happy"-Chartstürmer: "Es wird eine sehr beeindruckende, wunderschöne Nacht, in der wir die Farbe Schwarz feiern. Wir feiern die Dinge, die mit dieser Farbe zu tun haben. Wir feiern die Mentalität. Wir feiern die Misere. Wir feiern den Fortschritt und den Erfolg. Und wir feiern das Potenzial."

Er fährt fort: "Wir sehen es in allen verschiedenen Formen, oder? Von Autoren, Architekten, Künstlern, Akademikern bis hin zu Sportlern - alle haben ein Wort. Aber ja, genau darum geht es in dieser Nacht. Es ist wie das Beste vom Besten". Das diesjährige Motto der Met Gala lautet daher "Superfine: Tailoring Black Style", inspiriert von Monica L. Millers Buch "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity". Und wie der Titel der neuen Ausstellung des Costume Institutes, die den schwarzen Dandy im Wandel der Geschichte feiert und die Bedeutung von Mode als Ausdrucksmittel Schwarzer Identität beleuchtet.

Hohe Erwartungen an die Nacht der Nächte

Williams wünsche sich, dass sich die Veranstaltung großartig anfühle, und hofft, dass die "Kraft" hinter dem Thema in den Fotos von den fulminant gestylten Stars auf der Museums-Treppe, die jedes Jahr um die Welt gehen, zum Ausdruck komme. "Das ist es, was diese Nacht sein wird, die Manifestation der Nutzung der Plattform, um uns und all unsere Enthusiasten zu feiern", formuliert Williams große Worte. "Das heißt, Menschen, die nicht unbedingt schwarz sind, sondern einfach nur Liebhaber der schwarzen Kultur und Liebhaber der schwarzen Farbe und Liebhaber von allem, was mit Schwarz und Braun zu tun hat."

Williams nahm bereits vier Mal selbst an der Met Gala teil. Zuletzt 2021, wo er und seine Frau Helen Lasichanh (44) von Chanel entworfene, von Cowboys inspirierte Ensembles zum Thema "In America: A Lexicon of Fashion" präsentierten. Den Look teilte das Modelabel auf dessen Instagram-Seite.