Am 5. April im ZDF: Das Oster-Traumschiff thematisiert späte, queere Liebe

Die Osterfolge des "Traumschiffs" steuert Island an - und bricht mit Konventionen. Zwei Frauen treffen sich nach Jahrzehnten wieder und entdecken ihre alte Liebe neu. Schauspielerin Saskia Vester freut sich über die "Enttabuisierung".
Die traditionsreiche ZDF-Reihe "Das Traumschiff" (seit 1981) zeigt am Ostersonntag (5. April) eine Episode mit dem Reiseziel Island. Darin wird unter anderem eine Liebesgeschichte thematisiert, die über die üblichen Romanzen des Formats hinausgeht und das Thema gleichgeschlechtliche Liebe im Alter behandelt.