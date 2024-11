Am 30. November: Weihnachtsmarkt in Oberaichen: Feierliche Stimmung rund um das Backhaus in Oberaichen

Feierliche Stimmung rund um das Backhaus in Oberaichen

Am 30. November: Weihnachtsmarkt in Oberaichen

1 Gemeinsam ist das Advent-Feiern noch mal so schön – der Weihnachtsmarkt in Oberaichen lädt dazu ein. Foto: Bürgergemeinschaft Oberaichen

Wie das Open-Air im Sommer hat auch der Weihnachtsmarkt einen festen Platz im Jahreskalender in Oberaichen. An diesem Samstag, 30. November, duftet es wieder rund um das Backhaus.











Link kopiert



Ein Ort, weiß man, lebt mit und von seinen Festen. In Oberaichen beherzigt man dies nicht nur im Sommer, wenn das Open Air Groß und Klein zum Tanzen bringt und nahezu der ganze Ort in wechselnder Besetzung für das Wohl der Gäste sorgt. An diesem Samstag, 30. November, wird die Ortsmitte rund um das Backhaus wieder zur Weihnachtsmarkt-Bühne. Organisiert wird das Fest durch die Bürgergemeinschaft Oberaichen. Um 15 Uhr geht es los.