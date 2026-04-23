Stockholm rüstet sich für einen großen Royal-Tag: Zum 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf am 30. April ist ein umfangreiches Programm mit Gottesdienst, militärischer Ehrung, öffentlicher Gratulation und Gala-Dinner geplant.

In einer Woche wird in Schweden ein Tag zelebriert, auf den sich das Königshaus seit Monaten vorbereitet: König Carl XVI. Gustaf feiert am 30. April seinen 80. Geburtstag. Der Monarch, seit 1973 im Amt und damit der dienstälteste Herrscher Europas, begeht den Ehrentag mit einem über den gesamten Tag verteilten öffentlichen Programm in der Hauptstadt Stockholm.

Gottesdienst und militärische Ehrung am Vormittag Den Auftakt macht um 10 Uhr ein feierliches "Te Deum" in der Schlosskirche, wie der offizielle Plan des Königshauses zeigt. Der Dankgottesdienst ist den geladenen Gästen vorbehalten und eröffnet traditionell große königliche Jubiläen. Eine Stunde später geht es mit dem Militär weiter: Auf dem äußeren Schlosshof erweist die schwedische Armee dem König ihre Reverenz. Die Wachablösung wird in diesem Rahmen besonders aufwendig gestaltet, Musikkorps spielen auf, und Kinder dürfen dem Jubilar Blumen überreichen.

Um 12:30 Uhr folgt dann einer der spektakulärsten Programmpunkte. Vom Skeppsholmen aus feuert die Armee Salutschüsse ab, während gleichzeitig Kampfjets der Luftwaffe über der Altstadt Stockholms fliegen. Der König verfolgt das Schauspiel von der Lejonbacken-Terrasse des Schlosses aus.

Chorhuldigung, Lunch im Rathaus und Gala am Abend

Ab 12:35 Uhr nimmt Carl XVI. Gustaf vom Lejonbacken die Glückwünsche der Bevölkerung entgegen. Die Königliche Musikakademie hat eine groß angelegte Chorhuldigung organisiert, bei der sechs Ensembles aus dem ganzen Land auftreten. Uraufgeführt wird laut schwedischem Königshaus ein eigens für den Anlass komponiertes Chorwerk.

Am frühen Nachmittag zieht sich das Geschehen ins Rathaus zurück. Die Stadt Stockholm lädt ab 14 Uhr zu einem Mittagessen zu Ehren des Königs. Um 19:30 Uhr beginnt dann der offizielle Höhepunkt: Im Reichssaal des Königlichen Schlosses wird ein großes Galadinner ausgerichtet, inklusiver großer Roben, Orden, Uniformen und Diademen. Die genauen Programmpunkte des Abends behält der Hof bisher für sich.

Königshäuser aus Europa werden erwartet

Zu diesem Anlass werden auch internationale Monarchien in Schweden erwartet. Das dänische Königshaus bestätigte bereits die Teilnahme von König Frederik X. und Königin Mary sowie der früheren Königin Margrethe und ihrer Schwester Prinzessin Benedikte. Auch König Maha Vajiralongkorn und Königin Suthida aus Thailand werden in Stockholm erwartet. Aus Norwegen reisen König Harald, Königin Sonja und Kronprinz Haakon an; Kronprinzessin Mette-Marit fehlt aus gesundheitlichen Gründen. Absagen mussten auch der britische König Charles und Königin Camilla, die zeitgleich einen Staatsbesuch in den USA absolvieren.

Der schwedische Sender SVT begleitet die Feierlichkeiten ausführlich: Bereits am Vorabend, dem 29. April, ist eine persönliche Interview-Ausgabe mit dem König geplant, am 30. April selbst überträgt der Sender von morgens bis in die Nacht aus Stockholm. Am 13. Juni folgt übrigens die nächste Großfeier: Dann begehen Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia (82) ihre Goldene Hochzeit.