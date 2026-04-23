Stockholm rüstet sich für einen großen Royal-Tag: Zum 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf am 30. April ist ein umfangreiches Programm mit Gottesdienst, militärischer Ehrung, öffentlicher Gratulation und Gala-Dinner geplant.
In einer Woche wird in Schweden ein Tag zelebriert, auf den sich das Königshaus seit Monaten vorbereitet: König Carl XVI. Gustaf feiert am 30. April seinen 80. Geburtstag. Der Monarch, seit 1973 im Amt und damit der dienstälteste Herrscher Europas, begeht den Ehrentag mit einem über den gesamten Tag verteilten öffentlichen Programm in der Hauptstadt Stockholm.