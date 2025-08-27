In Staffel drei der Netflix-Serie "Monster" geht es um den mörderischen Psychopathen Ed Gein. Jetzt steht auch das Startdatum der neuen Folgen fest.
Netflix hat das Datum für die Rückkehr einer der erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes bekannt gegeben. Am 3. Oktober startet die dritte Staffel der Anthologie-Serie "Monster". Nach Serienmörder Jeffrey Dahmer (1960-1994) und den Menendez-Brüdern geht es jetzt um den Killer Ed Gein (1906-1984), verkörpert von "Sons Of Anarchy"-Star Charlie Hunnam (45). Die neue Season trägt den Titel: "Monster: Die Geschichte von Ed Gein".