Mit "Oppenheimer" widmet sich Regisseur Christopher Nolan oscarprämiert dem "unmöglichen und paradoxen ethischen Dilemma" von J. Robert Oppenheimer - dem "Vater der Atombombe". Nun feiert das sehenswerte wie mahnende Drama seine Free-TV-Premiere.
Am 6. August 1945 warfen die USA die erste in einem Krieg eingesetzte Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima ab. Am 9. August folgte die zweite über Nagasaki und keine Woche später hatte die Erfindung des "Vaters der Atombombe", J. Robert Oppenheimer (1904-1967), dem Zweiten Weltkrieg offiziell ein Ende gesetzt. Doch zu welchem Preis? Mit dem Biopic "Oppenheimer" von 2023, das nun am 3. Oktober (ProSieben, 20:15 Uhr) seine Free-TV-Premiere feiert, errichtete Regisseur Christopher Nolan (55) einer prägenden Figur der Menschheitsgeschichte ein filmisches Denkmal. Eines, das so paradox wie jene Person erscheint, der es gewidmet ist.