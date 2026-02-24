Am Samstagabend entscheidet sich, wer für Deutschland zum ESC fährt. Nun hat das Erste auch prominente Gäste für den nationalen Vorentscheid bekannt gegeben. Unter anderem Komikerin Carolin Kebekus, "Bergdoktor"-Star Hans Sigl und die Vorjahresteilnehmer Abor & Tynna kommen ins Studio.
Schon in wenigen Tagen wird es für neun deutsche Acts ernst. Am 28. Februar steigt ab 20:15 Uhr der "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" live aus Berlin im Ersten und in der ARD Mediathek. Jetzt haben der SWR und das Erste auch bekannt gegeben, welche namhaften Gaststars die Moderatorinnen Barbara Schöneberger (51) und Hazel Brugger (32) im Studio begrüßen werden. Mit dabei sind etwa Abor & Tynna, die Gewinner des ESC-Vorentscheids 2025.