Am Samstagabend entscheidet sich, wer für Deutschland zum ESC fährt. Nun hat das Erste auch prominente Gäste für den nationalen Vorentscheid bekannt gegeben. Unter anderem Komikerin Carolin Kebekus, "Bergdoktor"-Star Hans Sigl und die Vorjahresteilnehmer Abor & Tynna kommen ins Studio.

Schon in wenigen Tagen wird es für neun deutsche Acts ernst. Am 28. Februar steigt ab 20:15 Uhr der "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" live aus Berlin im Ersten und in der ARD Mediathek. Jetzt haben der SWR und das Erste auch bekannt gegeben, welche namhaften Gaststars die Moderatorinnen Barbara Schöneberger (51) und Hazel Brugger (32) im Studio begrüßen werden. Mit dabei sind etwa Abor & Tynna, die Gewinner des ESC-Vorentscheids 2025.

Promis blicken auf sieben Jahrzehnte ESC-Geschichte Auch Komikerin Carolin Kebekus (45), "Bergdoktor"-Star und Schauspieler Hans Sigl (56) sowie Sängerin und ESC-Legende Paola Felix (75) werden beim nationalen ESC-Vorentscheid mit von der Partie sein. Daneben ist Michael Schulte (35) angekündigt, der Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018 vertreten hat. Er wurde damals in Lissabon bekanntermaßen Vierter.

Die prominenten Gäste feiern laut der Mitteilung "mit nostalgischen wie persönlichen Rückblicken sieben Jahrzehnte 'Eurovision Song Contest' - eine Geschichte voller Hits und unvergesslicher TV-Momente, die Fans weltweit bewegt und verbindet".

Diese deutschen Acts wollen nach Wien

Auf der Bühne des deutschen Vorentscheids in Berlin stehen dann Sängerin Sarah Engels mit "Fire", das Duo Ragazzki mit "Ciao Ragazzki", MYLE mit dem Song "A OK" sowie Molly Sue mit "Optimist (Ha Ha Ha)". "The Voice of Germany"-Siegerin Malou Lovis tritt mit "when i'm with you" an, Laura Nahr singt "Wonderland", Dreamboys The Band performen "Jeanie", BELA singt "Herz".

Den ESC-Vorentscheid kommentiert Thorsten Schorn (49), der auch beim Finale in Wien am Mikrofon sitzen wird. Eine 20-köpfige internationale Fachjury aus 20 ESC-Teilnehmerländern selektiert in der Show "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" zunächst aus den neun Acts drei Favoriten, die ihrer Meinung nach die größten Chancen auf den Sieg haben. Zur Jury gehören unter anderem der langjährige ESC-Produzent Christer Björkman (68) sowie Singer-Songwriter Luca Hänni (31). Im Anschluss entscheidet allein das Publikum, wer Deutschland beim ESC-Jubiläum in Wien vertreten wird. Der 70. Eurovision Song Contest geht dann am 16. Mai über die Bühne.