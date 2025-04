Am 28. April im SpardaWelt Eventcenter: Neuer Filmakademie-Chef Andreas Bareiss bei „Sind wir Filmländ?“: „Wir können besser werden“

1 Andreas Bareiss hat viel vor Foto: Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Von 1. Mai an ist Andreas Bareiss offiziell neuer Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg – bereits heute, 28. April will er bei unserer Veranstaltung „Sind wir FilmLänd?“ Klartext reden . Sie können dabei sein.











„Sind wir FilmLänd?“ – das ist das Thema einer „Mittendrin“-Veranstaltung unserer Zeitung an diesem Montag, 28. April im SpardaWelt Eventcenter in Stuttgart (Am Hauptbahnhof 3). Beginn ist um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Noch vor seinem offiziellen Amtsantritt am 1. Mai als neuer Direktor der Filmakademie mit auf dem Podium: Andreas Bareiss. Und der neue Filmakademie-Chef kommt mit vielen Ideen zum Thema „Sind wir FilmLänd?“. „Wir können besser werden“, sagt Bareiss vorab und will „fünf klare Punkte“ ansprechen. Für Spannung also ist gesorgt beim „Mittendrin“-Abend unserer Zeitung. Die Teilnahme ist kostenlos. Ihre Anmeldung nehmen wir gerne noch entgegen – unter zeitungerleben.de/mittendrin.