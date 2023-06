1 Das Freibad in Sindelfingen hat am Dienstag , 27. Juni, geschlossen. Foto: Eibner-Pressefoto/Michael Memmler

Wegen einer Personalversammlung am Dienstag, 27. Juni, bleiben ab 12 Uhr das Rathaus in Sindelfingen sowie die Bezirksämter in Maichingen und Darmsheim geschlossen. Das Sindelfinger Badezentrum samt Freibad, Hallenbad und Saunen wird am Dienstag erst gar nicht öffnen. Ab Mittwoch stehen die städtischen Angestellten in den Ämtern und im größten Sport- und Familienbad der Region wieder wie gewohnt zur Verfügung.