Am 27. Februar geht es los: Erste Bilder von Lets Dance zeigen die Promis auf dem Parkett

Zwei Wochen vor dem Start der 19. Staffel von "Let's Dance" hat RTL die ersten offiziellen Bilder der Kandidatinnen und Kandidaten veröffentlicht. Los geht es am 27. Februar - 14 Promis kämpfen dann um den Titel "Dancing Star".
Am 27. Februar geht es wieder los: Die neue Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" startet um 20:15 Uhr mit der großen Kennenlernshow. Danach läuft die Sendung wie gewohnt immer freitags zur Primetime bei RTL und auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+. Genau zwei Wochen vor dem Start hat der Sender nun die ersten offiziellen Bilder der diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer veröffentlicht.