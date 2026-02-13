Am 27. Februar geht es los: Erste Bilder von Lets Dance zeigen die Promis auf dem Parkett

Zwei Wochen vor dem Start der 19. Staffel von "Let's Dance" hat RTL die ersten offiziellen Bilder der Kandidatinnen und Kandidaten veröffentlicht. Los geht es am 27. Februar - 14 Promis kämpfen dann um den Titel "Dancing Star".

Am 27. Februar geht es wieder los: Die neue Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" startet um 20:15 Uhr mit der großen Kennenlernshow. Danach läuft die Sendung wie gewohnt immer freitags zur Primetime bei RTL und auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+. Genau zwei Wochen vor dem Start hat der Sender nun die ersten offiziellen Bilder der diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer veröffentlicht.

14 Promis wagen sich aufs Parkett. Mit dabei sind Musiker Ross Antony, Schauspielerin Esther Schweins und Moderatorin Sonya Kraus. Außerdem gehen die Sängerinnen Anna-Carina Woitschack und Nadja Benaissa sowie "GZSZ"-Star Jan Kittmann an den Start. Ebenfalls im Feld: Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann und Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer. Komplettiert wird die Runde von Sportler Joel Mattli, Fitness-Influencer Willi Whey, Model Betty Taube, "Princess Charming" Vanessa Borck und Influencerin Bianca Heinicke.

Victoria Swarovski moderiert erneut, setzt jedoch einmal aus

Durch die Show führen wie gewohnt Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47). Eine Ausnahme gibt es am 15. Mai: Dann springt Laura Wontorra (36) für Swarovski ein, die an diesem Wochenende den Eurovision Song Contest in Wien moderieren wird.

Bei den Profitänzern gibt es einen Neuzugang: Victoria "Vika" Sauerwald (24) feiert ihr "Let's Dance"-Debüt. Daneben kehren mehrere bekannte Gesichter zurück, darunter Rekordgewinnerin Ekaterina Leonova, Massimo Sinató, Kathrin Menzinger, Valentin Lusin und Fanliebling Marta Arndt. Welche Promis mit welchen Profis über das Parkett tanzen, erfahren die Zuschauer erst in der Kennenlernshow.