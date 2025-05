Am 26. und 27. Mai in Ottawa: Charles und Camilla reisen bald nach Kanada: Werden sie Harry treffen?

Das britische Königspaar geht noch im Mai auf Kanadareise. Die Pläne für ihren zweitägigen Aufenthalt in Ottawa wurden nun bekannt gegeben. Wird es dabei etwa auch Zeit für eine Aussprache mit Prinz Harry geben, der seit 2020 in den benachbarten USA lebt?

König Charles (76) und Königin Camilla (77) bereiten sich auf ihre bevorstehende Reise nach Kanada vor. Am 26. und 27. Mai wird das britische Königspaar in Ottawa erwartet. Einen kleinen Vorgeschmack gab es am 20. Mai bei einem Besuch im Canada House in London. Das Programm für ihre Reise steht derweil fest - spekuliert wird von Royal-Experten aber noch, ob sie wohl Prinz Harry (40) treffen werden.

Jubiläumsveranstaltung im Londoner Canada House

Die Einrichtung in London feiert im Juni ihr 100-jähriges Bestehen. "Canada House ist zu einem Symbol Kanadas in London geworden und zu einem Showcase für kanadische Kunst, Kultur und Erbe", betont das Königshaus zu einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Darin begrüßen König Charles und Königin Camilla Besucher und posieren für Fotos im Canada House. Es dient als Sitz der kanadischen Hochkommission im Vereinigten Königreich.

Bei dem Besuch wurde dem König auch der Schlüssel zum Canada House überreicht. Das Geschenk ähnelt dem kanadischen Schlüssel aus Bronze, Silber und Nickel, den König Georg V. im Juni 1925 bei der Eröffnung des Canada House erhielt, heißt es weiter in dem Posting des Palastes.

Viele Termine in Kanada

In wenigen Tagen tritt das Königspaar dann seine Reise über den Atlantik an. Es wird die erste Kanadareise von Charles als König sein. Zuletzt war er mit Camilla 2022 in Kanada. Die kanadische Regierung gab nun das genaue Programm für den Besuch in Ottawa bekannt. Der erste Tag, 26. Mai, beginnt demnach mit einer Gemeinschaftsveranstaltung, bei der König Charles und Königin Camilla Kanadier aus verschiedenen Organisationen im ganzen Land treffen werden.

Anschließend wird der König mit Generalgouverneurin Mary Simon und dem kanadischen Premierminister Mark Carney zusammentreffen. Danach wird Königin Camilla als Mitglied des kanadischen Kronrats vereidigt. Nach der Zeremonie werden die Royals einen Gedenkbaum in Rideau Hall, der offiziellen Residenz des Generalgouverneurs, pflanzen. In Anlehnung an einen früheren Besuch wird der Baum in der Nähe des Zuckerahorns aufgestellt, den das Paar 2017 gepflanzt hatte.

Der erste Tag endet mit einem Empfang zu Ehren der zehn Vizegouverneure der kanadischen Provinzen sowie der drei Kommissare der kanadischen Territorien.

Am 27. Mai werden die Royals der Parlamentseröffnung beiwohnen, bei der König Charles eine Thronrede vor dem Senat halten wird. Es ist erst das zweite Mal, dass ein Mitglied der königlichen Familie das Parlament eröffnet, und das dritte Mal, dass ein Herrscher eine Thronrede hält. Bevor Königin Camilla und König Charles ihren Besuch in Kanada beenden, werden die Royals das Grabmal des unbekannten Soldaten am National War Memorial besuchen und einen Kranz niederlegen.

Wird es zu einem Treffen mit Prinz Harry kommen?

Der Zeitplan ist an den beiden Tagen also straff - und es ist fraglich, ob dem royalen Paar Zeit für ein Treffen mit Prinz Harry bleibt, der mit seiner Familie in den USA lebt. Seit Jahren gilt das Verhältnis des abtrünnigen Royals zur königlichen Familie und auch Vater Charles bekanntlich als sehr schwierig. Nutzen die beiden nun womöglich die Chance, sich zu treffen, wo sie sich einmal auf demselben Kontinent aufhalten?

Am 2. Mai beschuldigte der Herzog von Sussex in einem BBC-Interview das Königshaus, den Beschluss, seine Sicherheit zu reduzieren, beeinflusst zu haben und dass die Entscheidung von 2020, seinen Sicherheitsstatus zu ändern, ihn "jeden einzelnen Tag" belaste. Dennoch zeigte er sich versöhnlich gegenüber den Royals: "Ich würde eine Versöhnung mit meiner Familie lieben. Es hat keinen Sinn, weiterzukämpfen, das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt", erinnerte er an Charles' Krebserkrankung, die der Palast Anfang 2024 bekannt gegeben hatte.