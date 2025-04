Bei Ralph-Lauren-Show in New York City Anne Hathaway glänzt in zerrissener Pailetten-Hose

Mit hohem Pferdeschwanz und auffälliger Hose hat Anne Hathaway bei der Herbstshow von Ralph Lauren in New York City alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin kombinierte den Look genau so, wie er in der Frühjahrsshow präsentiert worden war.