Großer Name für den Ballermann: US-Sänger Jason Derulo tritt Ende Juni im Bierkönig auf. Während die Veranstalter eine Show der Superlative versprechen, stößt der Auftritt nicht bei allen auf Zustimmung.
US-Sänger Jason Derulo (36) gastiert im Sommer auf Mallorca. Wie der Bierkönig über seinen offiziellen Instagram-Kanal mitteilte, steht der Sänger am 24. Juni in der Festhalle am Ballermann auf der Bühne. "Mit Milliarden Streams, weltweiten Nummer-1-Hits und einer Show, die Stadien füllt, kommt einer der größten internationalen Superstars direkt zu uns in den Bierkönig", schreibt der Bierkönig in den sozialen Medien. Die Veranstalter stellen zudem eine Partynacht in Aussicht, die alles bisher Dagewesene übertreffen soll.