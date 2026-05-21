Großer Name für den Ballermann: US-Sänger Jason Derulo tritt Ende Juni im Bierkönig auf. Während die Veranstalter eine Show der Superlative versprechen, stößt der Auftritt nicht bei allen auf Zustimmung.

US-Sänger Jason Derulo (36) gastiert im Sommer auf Mallorca. Wie der Bierkönig über seinen offiziellen Instagram-Kanal mitteilte, steht der Sänger am 24. Juni in der Festhalle am Ballermann auf der Bühne. "Mit Milliarden Streams, weltweiten Nummer-1-Hits und einer Show, die Stadien füllt, kommt einer der größten internationalen Superstars direkt zu uns in den Bierkönig", schreibt der Bierkönig in den sozialen Medien. Die Veranstalter stellen zudem eine Partynacht in Aussicht, die alles bisher Dagewesene übertreffen soll.

Die Nachricht stößt nicht überall auf Begeisterung Die Ankündigung sorgt jedoch für gemischte Reaktionen. Während einige Nutzer die Nachricht für einen Aprilscherz halten, äußern andere deutliche Kritik. Vor allem die Zukunft des Bierkönigs steht dabei im Fokus. "Ich liebe euch, aber bitte nicht das Konzept des Megaparks übernehmen. Wir lieben euch, weil ihr genau das Gegenteil macht", schreibt ein Nutzer in den Kommentaren.

Ein anderer kommentiert scherzhaft: "Ich weiß nicht, wer mehr ein Kulturschock bekommt: die Leute im Bierkönig oder Jason Derulo." Währenddessen schreibt ein anderer Fan: "Hat absolut gar nichts mit Ballermann zu tun. Sehr schade, dass ihr immer mehr diesen Mainstream Weg geht. Reicht euch das klassische Ballermann Party Publikum nicht mehr aus?"

Am Ballermann treten zunehmend große Namen auf

Auftritte prominenter Künstler sind am Ballermann inzwischen keine Ausnahme mehr. So standen bereits Heino, Claudia Obert und Sido auf den Bühnen der Partymeile. Heino verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag mit dem Bierkönig bis 2038.

Der einzigartige Deal sieht vor, dass der Sänger bis zu seinem 100. Geburtstag am 13. Dezember 2038 regelmäßig dort auftreten wird. Auch im Megapark sind namhafte Acts vertreten: Zum Saisonauftakt sorgte Rapper Haftbefehl mit einem Auftritt für Schlagzeilen.

Jason Derulo wurde 2009 weltberühmt

Der internationale Durchbruch gelang Jason Derulo mit dem Song "Whatcha Say", der auf Platz eins der US-Billboard-Charts kletterte und ihn schlagartig weltweit bekannt machte. Zu seinen erfolgreichsten Titeln zählen unter anderem "Swalla", "Talk Dirty" und "Want to Want Me".

Insgesamt hat der Künstler weltweit mehr als 200 Millionen Tonträger verkauft. Über alle sozialen Netzwerke hinweg kommt Jason Derulo auf mehr als 140 Millionen Follower.