Am 24. Januar geht es los: Infusion kurz vor Dschungelcamp-Start: Edith Stehfest im Error-Modus

1 Edith Stehfest will sich im Dschungelcamp beweisen. Foto: RTL / Boris Breuer

In knapp einer Woche geht das Dschungelcamp los. Kurz vor dem Abflug nach Australien sorgte nun jedoch Edith Stehfest bei ihren Fans für Besorgnis.











Schon am 24. Januar fällt der Startschuss für die diesjährige Ausgabe der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Kurz vor dem Abflug ins australische Dschungelcamp hat Teilnehmerin Edith Stehfest (29) jedoch Besorgnis bei ihren Fans ausgelöst: Die Frau von Schauspieler und Autor Eric Stehfest (35) postete eine Instagram-Story, in der sie mit einer Infusion in einer Praxis sitzt. Auch einen Sauerstoffschlauch hat sie an der Nase.