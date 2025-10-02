Nach dem Stopp in Miami sticht "Das Traumschiff" im ZDF im November wieder in See. Wie der Sender bestätigt hat, wird "Das Traumschiff: Auckland" am Sonntag, 23. November, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Schon ab dem 15. November steht der neue "Traumschiff"-Teil auf den Streamingportalen des ZDF zum Abruf zur Verfügung. Auch die weiteren Sendetermine und Destinationen von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 44) und seiner Crew bis einschließlich zum Neujahrstag 2026 stehen fest.

"Das Traumschiff" am 26. Dezember und Neujahrstag im ZDF Nach Neuseeland geht es demnach am zweiten Weihnachtsfeiertag in die Südsee. "Das Traumschiff: Bora Bora" läuft am traditionellen Ausstrahlungsstermin zum Fest am 26. Dezember um 20:15 im ZDF. Schon wenige Tage später, am 1. Januar 2026, können sich Zuschauerinnen und Zuschauer dann auf "Das Traumschiff: Afrika: Madikwe" freuen, ebenfalls zur Prime Time um 20:15 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen.

Diese Gaststars stechen mit dem "Traumschiff" in See

In den vergangenen Monaten hatten Stars der neuen "Traumschiff"-Episoden bereits vielfach in sozialen Netzwerken Impressionen der Dreharbeiten an malerischen Orten rund um den Globus geteilt. So zeigte etwa Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger (39), bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die in der Episode "Das Traumschiff: Auckland" zu sehen sein wird, auf Instagram Schlemmer-Momente von einem "drehfreien Tag".

Timothy Peach (62), der in "Das Traumschiff: Bora Bora" eine Episodenrolle übernimmt, teilte ein malerisches Foto aus der Südsee. Valentina Pahde (30), bekannt als Sunny Richter aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", teilte indes Eindrücke vom Dreh der Episode "Das Traumschiff: Madikwe". "Ich durfte das erste Mal für das 'Traumschiff' in Afrika drehen und hatte eine richtig tolle Zeit", schreibt sie auf Instagram zu Aufnahmen, die sie strahlend vor einem Kleinflugzeug, gemeinsam mit Kolleginnen in Arztkitteln und neben den festen "Traumschiff"-Stars Daniel Morgenroth (61) und Barbara Wussow (64) zeigen.