Das ZDF hat die kommenden drei "Das Traumschiff"-Ausgaben terminiert. Am 23. November steuern Kapitän Max Parger und seine Crew zunächst Auckland an.
Nach dem Stopp in Miami sticht "Das Traumschiff" im ZDF im November wieder in See. Wie der Sender bestätigt hat, wird "Das Traumschiff: Auckland" am Sonntag, 23. November, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Schon ab dem 15. November steht der neue "Traumschiff"-Teil auf den Streamingportalen des ZDF zum Abruf zur Verfügung. Auch die weiteren Sendetermine und Destinationen von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 44) und seiner Crew bis einschließlich zum Neujahrstag 2026 stehen fest.