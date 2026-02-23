Mehr Waschmittel macht sauberer? Das Kurzprogramm spart Strom? Und Essig ersetzt den Weichspüler? Rund um die Waschmaschine kursieren viele Mythen. Zum Tag der Waschmaschine gibt es hier den Faktencheck.

Sie ist die unbesungene Heldin des Haushalts: die Waschmaschine. Am 23. Februar feiern wir dieses technische Wunderwerk, das uns täglich Schwerstarbeit abnimmt. Doch obwohl sie ständig zum Einsatz kommt, halten sich einige Mythen hartnäckig. Der Faktencheck zum Tag der Waschmaschine: Was stimmt wirklich und was schadet der Wäsche?

Mythos 1: Mehr Waschmittel macht sauberer Falsch! Das Gegenteil ist der Fall: Wird zu viel Waschmittel verwendet, kann die Maschine es nicht vollständig ausspülen. Die Folge: Waschmittelrückstände bleiben in den Fasern, was sogar Hautirritationen auslösen kann. Außerdem lagert sich ein klebriger Film in der Maschine ab. Das begünstigt Bakterien und unangenehme Gerüche. Es empfiehlt sich, sich strikt an die Dosierempfehlung auf der Packung zu halten, angepasst an die Wasserhärte der Region.

Mythos 2: Niedrige Temperaturen töten keine Keime ab

Teils richtig. Für die normale Alltagskleidung reichen 30 °C oder 40 °C dank moderner Enzyme in Flüssig- und Pulverwaschmitteln völlig aus. Um die Waschmaschine jedoch hygienisch sauber zu halten und Keime in Handtüchern oder Bettwäsche abzutöten, ist ein regelmäßiger Gang bei 60 °C mit Vollwaschmittel (Pulver!) wichtig. Das im Pulver enthaltene Bleichmittel wirkt desinfizierend.

Mythos 3: Essig ist der beste Weichspüler-Ersatz

Vorsicht! Essig wird oft als biologisches Wundermittel gegen Kalk und für weiche Wäsche gepriesen. Aber: Die Essigsäure ist sehr aggressiv. Auf Dauer kann sie die Gummidichtungen und Schläuche Ihrer Maschine angreifen und porös machen. Lieber einen kleinen Schluck Zitronensäure oder spezielle Entkalker nutzen, um die Maschine zu schonen.

Mythos 4: Das Kurzprogramm spart Strom und Wasser

Ein großer Irrtum: Das Kurzprogramm ist oft der "Energiefresser" unter den Einstellungen. Um die Wäsche in nur 15 oder 30 Minuten sauber zu bekommen, muss die Maschine das Wasser extrem schnell aufheizen und die Trommel intensiver bewegen. Das Eco-Programm hingegen dauert zwar drei Stunden, verbraucht aber deutlich weniger Energie, da das Wasser länger einwirkt und nicht so stark erhitzt werden muss.

Mythos 5: Turnschuhe darf man nicht in der Maschine waschen

Nicht ganz. Viele Sneaker aus Stoff oder Synthetik überstehen eine Runde in der Trommel problemlos. Aber: Die Schuhe sollten niemals ohne Schutz gewaschen werden. Man kann sie in ein Wäschenetz oder einen alten Kopfkissenbezug stecken und ein paar Handtücher hinzufügen, um die Trommel vor den harten Schlägen zu schützen. Auf den Schleudergang und hohe Temperaturen lieber verzichten, da sich sonst der Kleber lösen kann.