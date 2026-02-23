Mehr Waschmittel macht sauberer? Das Kurzprogramm spart Strom? Und Essig ersetzt den Weichspüler? Rund um die Waschmaschine kursieren viele Mythen. Zum Tag der Waschmaschine gibt es hier den Faktencheck.
Sie ist die unbesungene Heldin des Haushalts: die Waschmaschine. Am 23. Februar feiern wir dieses technische Wunderwerk, das uns täglich Schwerstarbeit abnimmt. Doch obwohl sie ständig zum Einsatz kommt, halten sich einige Mythen hartnäckig. Der Faktencheck zum Tag der Waschmaschine: Was stimmt wirklich und was schadet der Wäsche?