Wer die WM 2026 live in Nordamerika erleben will, hat am 22. April ab 17 Uhr eine neue Chance: Die FIFA gibt auf ihrer Homepage ein weiteres Kontingent für alle 104 Spiele frei. Mehr als fünf Millionen Tickets sind bereits verkauft - die Last-Minute-Phase läuft bis zum Finale am 19. Juli.

Für alle, die ihre Sommerreise 2026 rund um ein Stadionerlebnis planen wollen, öffnet sich an diesem Mittwoch ein weiteres Zeitfenster: Genau 50 Tage vor dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft schaltet die FIFA um 17 Uhr auf ihrer Ticketplattform ein frisches Kontingent frei. Erhältlich sind Eintrittskarten für alle 104 Spiele der WM 2026, die vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Je nach Partie werden Plätze in den Kategorien 1 bis 3 sowie Sitze in der vordersten Reihe angeboten.

Die Nachfrage ist enorm: Nach FIFA-Angaben wurden bereits mehr als fünf Millionen Tickets verkauft. Der Weltverband rechnet mit digitalen Warteschlangen und rät Fans, die Seite regelmäßig im Blick zu behalten - bis zum Finale werden laufend weitere Tickets freigegeben, je nach Verfügbarkeit.

Drei Termine im Fokus deutscher Reisender

Für die deutsche Nationalmannschaft stehen die Gruppenspiele in Gruppe E mittlerweile fest. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) eröffnet seine Turnierphase am 14. Juni in Houston gegen WM-Debütant Curaçao, Anstoß ist 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Sechs Tage später, am 20. Juni, trifft die DFB-Elf in Toronto auf die Elfenbeinküste - Anpfiff ist um 22 Uhr deutscher Zeit.

Das Gruppenfinale gegen Ecuador steigt am 25. Juni ebenfalls um 22 Uhr in East Rutherford bei New York. Im dortigen Stadion wird am 19. Juli auch das Endspiel angepfiffen. Seinen 26-köpfigen WM-Kader will Nagelsmann am 12. Mai bekannt geben.

Kritik an den Preisen reißt nicht ab

Rund um die Ticketvergabe hält die Diskussion über die Kosten weiter an. Laut eigenen Angaben haben die europäische Verbraucherorganisation Euroconsumers und Football Supporters Europe bei der Europäischen Kommission Beschwerde gegen die FIFA eingelegt. Der Vorwurf: Der Weltverband nutze seine Monopolstellung, um Fans überhöhte Preise und unfaire Bedingungen aufzuzwingen. Die Preise liegen deutlich über jenen der WM in Katar. Auch auf dem offiziellen Zweitmarkt, an dem der Verband je 15 Prozent von Käufer und Verkäufer einbehält, schnellen die Summen mitunter in die Höhe.

Die FIFA hatte im Dezember 2025 mit einem Sonderkontingent zu 60 Dollar reagiert. Diese günstigeren Tickets sind jedoch nur für eine begrenzte Anzahl verfügbar, allerdings für alle Spiele. Zu welchen Preisen die nun neu freigegebenen Tickets verkauft werden, teilte der Verband nicht mit. Die FIFA arbeitet mit einem variablen Preismodell, das sich an der Nachfrage orientiert. Wer ein exklusiveres Erlebnis sucht, kann über den offiziellen Anbieter On Location Hospitality-Pakete samt Tickets buchen.

Was Fans vor der Anreise beachten sollten

Eine WM-Eintrittskarte ersetzt im Übrigen keine Einreiseerlaubnis. Für deutsche Staatsangehörige sind touristische Kurzaufenthalte in den USA, Kanada und Mexiko zwar grundsätzlich visumfrei, die Einreisebestimmungen unterscheiden sich jedoch je nach Gastgeberland. Für die USA ist in der Regel eine ESTA-Genehmigung erforderlich, für Kanada bei der Einreise per Flugzeug eine eTA. Für Mexiko gelten wiederum eigene Einreisevorgaben, allerdings ähnlich unkompliziert. Wer zur WM reisen will, sollte sich deshalb frühzeitig über die jeweils aktuellen Bestimmungen informieren und alle nötigen Dokumente rechtzeitig beantragen.