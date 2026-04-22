Wer die WM 2026 live in Nordamerika erleben will, hat am 22. April ab 17 Uhr eine neue Chance: Die FIFA gibt auf ihrer Homepage ein weiteres Kontingent für alle 104 Spiele frei. Mehr als fünf Millionen Tickets sind bereits verkauft - die Last-Minute-Phase läuft bis zum Finale am 19. Juli.
Für alle, die ihre Sommerreise 2026 rund um ein Stadionerlebnis planen wollen, öffnet sich an diesem Mittwoch ein weiteres Zeitfenster: Genau 50 Tage vor dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft schaltet die FIFA um 17 Uhr auf ihrer Ticketplattform ein frisches Kontingent frei. Erhältlich sind Eintrittskarten für alle 104 Spiele der WM 2026, die vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Je nach Partie werden Plätze in den Kategorien 1 bis 3 sowie Sitze in der vordersten Reihe angeboten.