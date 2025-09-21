Am 21. September auf ProSieben: John Wick 4: Keanu Reeves ballert sich zur Free-TV-Premiere

Erstmals landet "John Wick: Kapitel 4" im deutschen Free-TV. Warum der Streifen mit Titelheld Keanu Reeves als Zwischenfazit zu verstehen ist und wie es mit der erfolgreichen Reihe weitergehen wird.
Von einem unterhaltsamen, kurzweiligen Rachefeldzug eines trauernden Hundebesitzers hat sich "John Wick" um Hauptdarsteller Keanu Reeves (61) zu einem handfesten Franchise entwickelt. Der bislang letzte Teil der Baller-Orgie, "John Wick: Kapitel 4", kam im März 2023 in die deutschen Kinos und feiert am 21. September seine Free-TV-Premiere (ProSieben, 22:25 Uhr). Worum geht es, warum kann der Streifen als Zwischenfazit verstanden werden - und wie steht es um eine Fortsetzung?