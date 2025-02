1 Die Oscars finden erneut im Dolby Theatre in Hollywood statt. Foto: Imago Images/Avalon.red

Die 97. Oscarverleihung steht vor der Tür. Deutsche Filmfans können die Vergabe der Goldjungen auf mehreren Wegen vor dem Fernsehbildschirm live mitverfolgen.











Bald trifft sich wieder das Who's Who der Filmbranche im Dolby Theatre in Hollywood. In der Nacht von Sonntag, 2. März, auf Montag wird die 97. Oscarverleihung über die Bühne gehen. Filmenthusiasten können wie gewohnt die Vergabe vor dem Fernseher live mitverfolgen.