Am 2. Februar: Grammys 2025: Alle Fakten zur 67. Verleihung

Trotz der Auswirkungen der Waldbrände in Los Angeles wird der wichtigste US-Musikpreis ebenda stattfinden: Die Grammys werden am 2. Februar verliehen, wobei das Event auch für das Sammeln von Spenden genutzt werden soll. Das sind die Details.

Die diesjährige Verleihung der Grammy Awards wird am 2. Februar in der Crypto.com Arena in Los Angeles über die Bühne gehen (live auf CBS und weltweit im Stream auf Paramount+). Die Veranstaltung wird nicht nur Musikgrößen ehren, sondern auch zu Spenden aufrufen.

Spendensammlung nach Waldbränden

Die Waldbrände in Los Angeles haben die Award-Season durcheinandergewirbelt, einige Veranstaltungen wurden abgesagt. Mitte Januar gaben der CEO und die Vorsitzende der zuständigen Recording Academy in einer Mitteilung an die Academy-Mitglieder jedoch bekannt, dass an der Grammy-Verleihung festgehalten wird.

Lesen Sie auch

"Unsere Herzen sind bei allen, die von den verheerenden Waldbränden in Los Angeles betroffen sind", erklärten Harvey Mason Jr. (56) und Tammy Hurt (60) demnach in ihrem Statement. "Diese Stadt ist unser Zuhause, und wir trauern über den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung, die sie in den letzten Tagen erlitten hat." In enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden, um die öffentliche Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Region gewährleisten zu können, habe man sich dazu entschieden, dass die 67. Grammy-Verleihung am 2. Februar auf CBS wie geplant stattfinden wird.

"Die diesjährige Show wird jedoch einen neuen Sinn haben: zusätzliche Gelder für die Unterstützung von Hilfsmaßnahmen bei Waldbränden zu sammeln und den Mut und die Hingabe von Ersthelfern zu ehren, die ihr Leben riskieren, um das unsere zu schützen", hieß es in der Mitteilung weiter. In schwierigen Zeiten habe Musik die Kraft, "zu heilen, zu trösten und zu vereinen wie nichts anderes".

Als Reaktion auf die Krise habe die Recording Academy und die gemeinnützige Organisation MusiCares vergangene Woche die "Los Angeles Fire Relief Effort"-Hilfsmaßnahme mit einer ersten Spende von einer Million Dollar gestartet, um betroffene Musikschaffende zu unterstützen. Dank zusätzlicher Spenden habe man bereits mehr als drei Millionen Dollar sammeln können (Stand: 27. Januar).

Die Nominierten

Anfang November 2024 wurden die Nominierten für die Verleihung der Grammy Awards 2025 bekanntgegeben. Dafür wurde Musik berücksichtigt, die zwischen dem 16. September 2023 und dem 30. August 2024 veröffentlicht wurde. Die Mitglieder der Recording Academy stimmten zwischen dem 12. Dezember und dem 3. Januar über die Gewinnerinnen und Gewinner ab.

Beyoncé (43) ist in elf Kategorien mit einer Nennung gewürdigt worden und geht damit als Favoritin ins Rennen. Ihre Country-Platte "Cowboy Carter" ist unter anderem als "Album des Jahres" oder "Bestes Country-Album" am Start. Mit 99 Nominierungen ist sie der meistnominierte Künstler bei den Grammy Awards überhaupt.

2025 können zudem Charli xcx (32), Billie Eilish (23), Kendrick Lamar (37) und Post Malone (29) auf Preise hoffen, sie wurden jeweils sieben Mal nominiert. Dahinter folgen Sabrina Carpenter (25), Chappell Roan (26) und Taylor Swift (35) mit jeweils sechs sowie Sänger und Produzent Jack Antonoff (40) und Country-Durchstarter Shaboozey (29) mit jeweils fünf Nennungen.

Der Moderator und die Acts

Trevor Noah (40) wird die Musikveranstaltung moderieren. Der Komiker, Moderator und Schauspieler präsentiert die Show seit 2021 und ist somit 2025 zum fünften Mal dabei. Musikalische Acts dürfen an dem Abend natürlich nicht fehlen. So wird Billie Eilish auf die Grammy-Bühne zurückkehren. Neben der an dem Abend mehrfach nominierten Sängerin werden auch Shakira, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Chappell Roan, Charli xcx, Doechii, Raye und Teddy Swims performen.

Neben der Fernseh- und Streamingübertragung der Preisverleihung haben Musikfans auch über "live.grammy.com" im Netz die Möglichkeit, sich über die Geschehnisse des Abends zu informieren.