Nach einem schweren Kampf mit einer Krebserkrankung ist Dee Freeman Anfang April verstorben. Die Familie der US-Schauspielerin ist sich sicher, dass sie jetzt Engelsflügel trägt.

Familie und Fans trauern um Dee Freeman (1959-2026). Die US-Schauspielerin ist am 2. April an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das hat ihre Familie über den Instagram-Account der Schauspielerin mitteilen lassen. Laut eines Berichts des Branchenmagazins "Variety" hinterlässt sie ihre Mutter, mehrere Geschwister sowie ihre Kinder Amber und Shane.

"Im Namen ihrer Familie teilen wir Ihnen diese Nachricht in tiefster Trauer mit", heißt es in dem Social-Media-Beitrag. "Dee ist am 2. April 2026 nach einem tapferen und unerschrockenen Kampf gegen den Krebs friedlich verstorben." Man wolle sich bei allen bedanken, die die Verstorbene während diese Kampfes unterstützt haben. Freeman sei überwältigt davon gewesen, "zu wissen, wie viele Menschen sich um sie sorgten" und auf Besserung hofften. "Wir wissen, dass Dee dort oben im Himmel die Naturgewalt ist, die sie immer war", verabschieden sich die Angehörigen. "Jetzt tut sie das, während sie ihre Engelsflügel trägt."

Viele Produktionen seit den 1990ern

Seit Mitte der 1990er-Jahre war Freeman in zahlreichen Filmen und TV-Serien aufgetreten. Sie war unter bekannt aus Folgen von "Schatten der Leidenschaft", "Dexter", "Emergency Room", "Shameless" und "Akte X". Zu Auftritten in den letzten Jahren gehörten Rollen in "Sistas" oder auch "Navy CIS: L.A.".

"Dee war nicht nur meine Klientin - sie war jemand, den ich aufrichtig respektiert und bewundert habe", erklärt ihre Publizistin Desirae L. Benson in einer "Variety" vorliegenden Stellungnahme. Freeman sei "mit einer Anmut, Stärke und Authentizität" aufgetreten, wie man sie selten finde. Selbst mit einer Lungenkrebserkrankung im vierten Stadium habe sie stets Mut und Würde gezeigt: "Dee besaß eine stille Kraft, die Respekt einflößte, ohne dass sie ihn jemals einfordern musste."