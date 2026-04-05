Nach einem schweren Kampf mit einer Krebserkrankung ist Dee Freeman Anfang April verstorben. Die Familie der US-Schauspielerin ist sich sicher, dass sie jetzt Engelsflügel trägt.
Familie und Fans trauern um Dee Freeman (1959-2026). Die US-Schauspielerin ist am 2. April an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das hat ihre Familie über den Instagram-Account der Schauspielerin mitteilen lassen. Laut eines Berichts des Branchenmagazins "Variety" hinterlässt sie ihre Mutter, mehrere Geschwister sowie ihre Kinder Amber und Shane.