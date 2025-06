Am 17. Juni auf Netflix gestartet

1 Auch in der Fortsetzung ihrer Realityserie "Kaulitz & Kaulitz" zeigen sich Tom und Bill Kaulitz wieder sehr nahbar, etwa beim gemeinsamen Spaghettikochen. Foto: © 2025 Netflix, Inc./Sara Mally

Von 0 auf den Spitzenplatz: Tom und Bill Kaulitz können auch mit ihrer zweiten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" direkt einen Erfolg feiern. Ihre Realityserie kletterte direkt auf den ersten Rang in den Netflix-Serien-Charts.











Auch die zweite Staffel "Kaulitz & Kaulitz" dürfte ein voller Erfolg werden. Direkt nach Erscheinen am 17. Juni stürmten die neuen Folgen jedenfalls bereits an die Spitze der Netflix-Charts, wie "Blickpunkt: Film" am 18. Juni berichtet.