1 In Remseck wird zwei Tage lange gefeiert – inklusive Tag der offenen Tür im Rathaus. Foto: Werner Kuhnle

Seit fünf Jahrzehnten besteht die Stadt Remseck am Neckar. Das wird am Freitag und Samstag auch beim Marktplatzfest zelebriert.











Das Marktplatzfest in Remseck am Freitag und Samstag, 16. und 17. Mai, steht im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der Stadt. Es beginnt am Freitag um 17 Uhr, um 17.45 Uhr folgt die Eröffnung mit dem Fassanstich. Am Samstag wird ab 14 Uhr gefeiert – parallel findet von 14 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür im Rathaus und Kubus statt.