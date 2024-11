Am 15. November in Leipzig: Goldene Henne: Peter Maffay wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Er steht seit mehr als einem halben Jahrhundert auf der Bühne und füllt Konzerthallen, Hits wie seine "Über sieben Brücken musst du gehn"-Version haben Kultstatus -genau wie Peter Maffay (75) selbst. Der Sänger nutzt seinen Ruhm zudem seit vielen Jahren, um mit seiner Stiftung benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu helfen. Für sein Lebenswerk wird er am 15. November bei der Goldenen Henne ausgezeichnet.

Zum 30. Mal wird der Preis dann an die beliebtesten Entertainer, Musiker, Schauspieler und Sportler vergeben - aber auch für gesellschaftliches Engagement und besondere Leistungen. In diesem Jahr geht der Ehrenpreis laut einer Pressemitteilung an Maffay. "Mit Peter Maffay ehren wir eine Musiklegende, einen Künstler mit starker und unverwechselbarer Stimme und sozialem Engagement", heißt es unter anderem in einem Statement von Gastgeber Stefan Kobus.

Seit seinem Durchbruch 1970 mit dem Hit "Du" veröffentlichte Maffay demnach 21 Nummer-eins-Alben und hat 55 Millionen Tonträger verkauft. Seit den 1980er-Jahren nutzte er seine Bekanntheit für soziale Projekte. Er gründete im Jahr 2000 die Peter-Maffay-Stiftung, die jährlich rund 1.800 benachteiligten, kranken und traumatisierten Kindern in Ferieneinrichtungen in Deutschland (darunter das Tabalugahaus Gut Dietlhofen), in Spanien und Rumänien einen Rückzugsort bietet.

Neben Barbara Schöneberger auf der Bühne

Nicht nur Peter Maffay wird demnach die Bühne des Preises erhellen, sondern auch Showacts wie Roland Kaiser (72), Wincent Weiss (31), Geigenvirtuose David Garrett (44), Max Giesinger (36) oder Kerstin Ott (42). Auch Revolverheld und das MDR-Sinfonieorchester sowie der MDR-Kinderchor sorgen für musikalische Highlights.

Die Goldene Henne wird in der Leipziger Messe stattfinden - mit rund 4.500 Publikumsgästen. Der Mitveranstalter MDR überträgt die Preisverleihung, moderiert von Florian Silbereisen (43) und Barbara Schöneberger (50), am 15. November ab 20:15 Uhr.