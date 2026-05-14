Ab 15. Mai blickt Sky mit der Sky Original Doku "Ein Sommer in Italien - WM 1990" auf den deutschen Titelgewinn zurück. Der Film verspricht nicht nur große Fußballbilder, sondern auch Erinnerungen, Szenen abseits des Rasens und viel Gefühl.
Es gibt Fußballfilme, die vor allem Tore, Taktik und Triumphe feiern. Und es gibt Filme wie "Ein Sommer in Italien - WM 1990", die spürbar machen wollen, warum ein Turnier Jahrzehnte später noch immer nachhallt. Ab 15. Mai ist die Sky Original Doku bei Sky zu sehen - und damit rechtzeitig vor der WM 2026, wenn Fußball-Deutschland wieder auf ein großes Turnier blickt.