Am 15. März: Stefan und Bully... vs. Schlag den Star: Das Quoten-Duell steht an

Am Samstag kommt es zu einem spannenden Quoten-Duell. Denn Stefan Raab tritt mit seiner RTL-Spielshow gegen seine ehemalige Wirkstätte "Schlag den Star" an.

Stefan Raab (58) und Michael "Bully" Herbig (56) werden an diesem Samstag mit ihrer Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" in die zweite Folge starten. Die Spielshow zeigt RTL um 20:15 Uhr live. An anderer Primetime-Stelle wartet ebenfalls eine Live-Challenge-Show: ProSieben zeigt eine weitere Ausgabe von "Schlag den Star" und liefert sich damit mit Raab, dem "Schlag den Star"-Erfinder, ein Quoten-Duell. Vor wenigen Wochen umging ProSieben noch einen Kampf mit dem Entertainer um die bessere Reichweite.

Ein verweigertes Quoten-Duell

Seit Mittwoch, 12. Februar, zeigt RTL Stefan Raabs RTL+-Spielshow "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" im Free-TV zur Primetime. Damit wurde insgeheim ein Quoten-Duell mit seiner alten ProSieben-Sendung "TV total", die mittlerweile von Sebastian Pufpaff (48) präsentiert wird, ausgerufen. Doch zu dem Quoten-Rennen kam es nicht: ProSieben schraubte kurzfristig an seiner Programmplanung und schickte "Mission Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" am 12. Februar zur Primetime ins Rennen. "TV total" folgte im Anschluss und läuft mittlerweile dienstags. Dafür laufen mittwochs nun parallel zu "Du gewinnst hier nicht die Million" die Männer-Folgen von "Germany's next Topmodel".

Stefan Raab und seine Geschichte mit "Schlag den Star"

Nun wird es aber doch zu einem Duell kommen, wenn auch zwischen "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" und "Schlag den Star". Raab legte einst den Grundstein für "Schlag den Star", eine Variante von "Schlag den Raab". Er war der Ideengeber, moderierte kurzzeitig die Show, fungierte als Joker für die Kandidatinnen und Kandidaten oder produzierte die Sendung. Nach seinem TV-Abschied im Jahr 2015 wurde die Sendung ohne ihn fortgeführt. Nach seinem Comeback widmete sich Raab seinen RTL-Shows.

Die Duell-Sendungen am 15. März

In der zweiten Folge "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" soll es eine Revanche für die beiden TV-Stars geben. In der ersten Ausgabe der Show Ende Dezember konnte sich der Berliner Arzt Marc gegen Stefan Raab und Michael Bully Herbig durchsetzen. Der Kandidat gewann am Ende 250.000 Euro.

In zwölf Spielrunden treten die beiden Stars gegen einen Kandidaten an, der sich vorher gegen mehrere Kontrahenten durchsetzen konnte. Die beiden TV-Stars und ihr Herausforderer messen sich dann in Außenspielen, Quizrunden und Geschicklichkeitscompetitions. Schlägt der Kandidat das prominente Duo, winkt ihm ein Preisgeld von 250.000 Euro. Sollten Raab und Bully triumphieren, bleibt das Geld im Pott und in der nächsten Ausgabe wird um 500.000 Euro gespielt. Moderiert wird die TV-Show vom ehemaligen "Schlag den Star"-Moderator Elton (53), die Spiele kommentiert Frank "Buschi" Buschmann (60).

Bei "Schlag den Star" steht wieder ein Partner-Duell an. Jens "Knossi" Knossalla (38) und Partnerin Lia Mitrou werden gegen Max Kruse (36) und Ehefrau Dilara Kruse (33) antreten. Die Paare müssen Sportlichkeit, Geschick und Wissen beweisen, um am Ende 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Matthias Opdenhövel (54) wird wie gewohnt moderieren, Ron Ringguth (59) kommentiert das Spielgeschehen. In bis zu 15 Runden treten normalerweise zwei Promis im direkten Duell gegeneinander an. Es gab jedoch auch schon mehrere Paar-Duelle wie zuletzt Detlef Soost und Kate Hall gegen Eko Fresh und Sarah Bora.

Die bisherigen Quoten

Wie schnitten die letzten Ausgaben der beiden Shows ab? Bei der ersten Folge von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" (auch bei RTL+) am 21. Dezember 2024 schalteten etwa 1,9 Millionen Zuschauer ein. In der jungen Zielgruppe kam die Sendung auf 18,8 Prozent Marktanteil. Die letzte "Schlag den Star"-Ausgabe am 15. Februar 2025, in der sich Sarah Engels (32) gegen Evelyn Burdecki (36) durchsetzte, sahen bei ProSieben im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Sendung holte 0,46 Millionen der 14- bis 49-Jährigen vor den Fernseher, in der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei 11,6 Prozent.