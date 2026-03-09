Am 15. März bei VOX: Dubai-Rückkehrer Rocco Pooth bei Grill den Henssler

Gerade erst aus Dubai zurückgekehrt, wird Rocco Pooth mit seiner Familie bei "Grill den Henssler" antreten. Koch-Inspiration findet der 14-Jährige nach eigener Aussage auf TikTok.
Gerade erst sorgte die Familie Pooth für jede Menge Schlagzeilen. Ihr jüngster Sohn Rocco, gerade einmal 14 Jahre alt, saß ohne Eltern in Dubai fest, als die Vereinigten Staaten und Israel ihren Angriff auf den Iran begannen. Doch mittlerweile befindet sich Rocco Pooth wieder in Deutschland - und feiert seine TV-Premiere. Der jüngste Pooth-Spross wird gemeinsam mit dem älteren Bruder Diego (22) sowie seinen Eltern Verona (57) und Franjo (56) bei "Grill den Henssler" antreten.