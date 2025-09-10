Am 14. September bei VOX: So emotional wird der Grill den Henssler-Abschied von Reiner Calmund

Das "Grill den Henssler Sommer-Special" beginnt am 14. September ganz emotional mit einem Rekord und einigen Tränen. Denn zum Auftakt heißt es Abschied nehmen von Reiner Calmund, der nach 18 Jahren als Juror aussteigt.

"Danke Calli, mach et joot!" heißt es am Sonntag, 14. September, ab 20:15 Uhr bei VOX. In der ersten Folge des "Grill den Henssler Sommer-Specials" (vorab auf RTL+) verabschiedet sich Reiner "Calli" Calmund (76) nach 18 Jahren von der Show. Das Ende einer Ära wird tränenreich, wie der Sender vorab ankündigt. Der ehemalige Fußballmanager war seit dem Start der VOX-Kochshow um Steffen Henssler (52) im Jahr 2013 als Teil der dreiköpfigen Jury dabei, die Gerichte des TV-Kochs und seiner prominenten Konkurrenten bewerten.

"Mir kommen ein bisschen die Tränen" Zur Ende der Calli-Ära hat der Sender genau gezählt: Nach 1.288 verkosteten Tellern, 644 verschiedenen Gerichten, 9.451 vergebenen Punkten und 644.000 verputzten Kalorien sagte Calmund auf der Magdeburger Seebühne "Goodbye". In seiner letzten "Grill den Henssler"-Show warteten laut VOX "emotionale und rührende Momente", denn viele langjährige Weggefährten wollen sich von Calli verabschieden.

"Calli ist von Anfang an dabei gewesen. Heute werden wir ihm huldigen, das wird ein sensationeller Abschied", kündigt Steffen Henssler an. Die Abschieds-Gala soll zahlreiche Überraschungen, Liebeserklärungen und sogar einen Weltrekord bereit halten, weshalb Reiner Calmund mit der Fassung ringt: "Mir kommen ein bisschen die Tränen!"

Während der Dreharbeiten zur 21. Staffel war Calmund zusammengebrochen. Bei der Aufzeichnung zu der am 2. März 2025 ausgestrahlten Sendung war ihm schwindelig geworden. Wie er auf Instagram mitteilen ließ, musste er in ein Kölner Krankenhaus eingeliefert werden, wo ein Vorhofflimmern festgestellt wurde. Danach fasste er den Entschluss, bei "Grill den Henssler" auszusteigen.

Aber seine langjährigen Show-Gefährten feiern ihn zum Schluss noch einmal so richtig: Der 76-Jährige darf nach Einfahrt mit dem Calli-Mobil und begleitet von Samba-Tänzerinnen auf einem Thron am Jury-Pult Platz nehmen, wie auch ein Teaser verrät. Die Promi-Gäste Johann Lafer, Matze Knop, Detlef Steves und Mirja Boes bringen ihm zum Abschluss ganz besondere Gerichte mit.

"Längste Zeit als Juror in TV-Kochshows"

Freuen darf sich die TV-Legende auch über eine wichtige Urkunde. "Reiner Calmund erzielte mit insgesamt 18 Jahren den Weltrekord für die längste Zeit als Juror in TV-Kochshows", bestätigt Olaf Kuchenbecker vom "Rekord-Institut für Deutschland". Und Christian Rach hat das eingerahmte Abschiedsgeschenk der Jury für Calli parat: "Eine kratzige Unterbüxe für ihn!"