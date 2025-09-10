Am 14. September bei VOX: So emotional wird der Grill den Henssler-Abschied von Reiner Calmund

Das "Grill den Henssler Sommer-Special" beginnt am 14. September ganz emotional mit einem Rekord und einigen Tränen. Denn zum Auftakt heißt es Abschied nehmen von Reiner Calmund, der nach 18 Jahren als Juror aussteigt.
"Danke Calli, mach et joot!" heißt es am Sonntag, 14. September, ab 20:15 Uhr bei VOX. In der ersten Folge des "Grill den Henssler Sommer-Specials" (vorab auf RTL+) verabschiedet sich Reiner "Calli" Calmund (76) nach 18 Jahren von der Show. Das Ende einer Ära wird tränenreich, wie der Sender vorab ankündigt. Der ehemalige Fußballmanager war seit dem Start der VOX-Kochshow um Steffen Henssler (52) im Jahr 2013 als Teil der dreiköpfigen Jury dabei, die Gerichte des TV-Kochs und seiner prominenten Konkurrenten bewerten.