Ina Müller, die im Juli ihren 60. Geburtstag feierte, darf sich über ein weiteres Highlight in diesem Jahr freuen: Ihr Album "6.0" hat die Spitze der Album-Charts erklommen. Es ist ihr erstes Nummer-eins-Album in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Fünf Vorgänger-Platten hatten bisher die Top 10 erreicht.