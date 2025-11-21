Ina Müller kann sich über einen besonderen musikalischen Erfolg freuen: Mit ihrem vor einer Woche veröffentlichten Album "6.0" landet sie erstmals auf Platz eins der Charts.

Ina Müller, die im Juli ihren 60. Geburtstag feierte, darf sich über ein weiteres Highlight in diesem Jahr freuen: Ihr Album "6.0" hat die Spitze der Album-Charts erklommen. Es ist ihr erstes Nummer-eins-Album in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Fünf Vorgänger-Platten hatten bisher die Top 10 erreicht.

Müller hat ihr Album dem Thema Liebe gewidmet und singt von der freien Liebe ("13 Männer"), der enttäuschten Liebe ("Gerade so, dass es reicht") oder der Selbstliebe ("Mein neuer Freund"). Ihr neues Werk wird die "Inas Nacht"-Gastgeberin ab Oktober 2026 auch auf die Bühne bringen: Die "6.0"-Tour führt sie bis ins Frühjahr 2027 quer durch Deutschland.

Hinter Müller reihen sich in den Charts Rammstein mit ihrer "XXXIII"-Box ein, gefolgt von The Rolling Stones mit ihrer "Black And Blue"-Neuauflage, die als neu abgemischtes und erweitertes Paket des Albums aus dem Jahr 1976 veröffentlicht wurde. Den vierten Platz belegt Taylor Swift (35) mit "The Life of a Showgirl", auf dem fünften Rang landet 5 Seconds Of Summer mit "Everyone's A Star!". In den Single-Charts wird es indes bereits weihnachtlich.

Weihnachtsklassiker halten Einzug in die Charts

Taylor Swift sichert sich mit "The Fate Of Ophelia" weiterhin Platz eins. Es folgen "Golden" von HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast, "Where Is My Husband!" von Raye und "Ordinary" von Alex Warren.

Der fünfte Platz geht an den festlichen Dauerbrenner "All I Want For Christmas Is You" von Christmas-Queen Mariah Carey. Laut GfK Entertainment haben es sich neben Careys Klassiker und "Last Christmas" von Wham! (siebter Platz) 13 weitere Weihnachtslieder wie "Rockin' Around The Christmas Tree" (Brenda Lee, 24), "Merry Christmas Everyone" (Shakin' Stevens, 35) oder "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" (Michael Bublé, 42) in den Charts gemütlich gemacht.