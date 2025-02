Der Mond ist eine faszinierende Gesteinskugel im Weltall. 3476 Kilometer beträgt sein Durchmesser. 394.403 Kilometer ist er im Mittel von der Erde entfernt, die er durchschnittlich in 29,53 Tagen umrundet.

Jeden Monat durchläuft Luna (so der lateinische Name) die Phasen vom Neumond über eine zunehmende Sichel, den Halbmond, bis hin zum Vollmond und wieder zurück. Ein astronomisches Wunder, das die Menschheit seit Urzeiten fasziniert und zu einem religiösen Mysterium verklärt worden ist.

Die vielen Namen des Erdtrabanten

Und: Der Mond hat – je nach Monat – viele Namen. Am 13. Januar war der erste Vollmond des Jahres 2025. Er stand hoch im Südosten. Beim Vollmond befindet sich der Mond in seiner allmonatlichen Opposition. Die der Erde zugewandte Seite des Mondes wird dann vollständig von der Sonne beleuchtet und scheint hell.

Wolfsmond: Der Januarmond trägt einen besonderen Namen: Wolfsmond. Der Name geht auf die Ureinwohner Nordamerikas zurück. Sie brachten das nächtliche Heulen der Wölfe, das sie mitten im Winter hörten, mit dem Vollmond in Verbindung.

Im deutschen Volksmund wurde der Januar-Vollmond auch Hartung oder Hartmond genannt. Die Menschen bezogen sich dabei auf den harten, gefrorenen Boden im ersten Monat des Jahres.

Schneemond: Die althergebrachten Bezeichnungen für den Mond richten sich oft nach Witterungsbedingungen oder jahrhundertealte Beobachtungen, die man in den jeweiligen Monaten machen konnte. Den Februar-Vollmond nennen die Algonquin, eines der indianischen Völker Kanadas, Schneemond. Der Vollmond ist am 12. Februar am Himmel zu bestaunen.

Im deutschen Sprachraum hat der Februar-Vollmond viele Beinamen: Tau - und Schmelzmond, Sturm- und Hungermond . Und Hornung. Woher dieser rätselhafte Name stammt, ist umstritten. Einen möglichen Hinweis bieten Hirsche werfen, die im Februar vermehrt ihr Geweih abwerfen.

Noch ein Blick auf den Vollmond im Frühling: Der Lenzmond erscheint im März. Lenz ist ein altes deutsches Wort für Frühling.

Der Aprilvollmond wird nach dem christlichen Fest zu Jesus Kreuzigung und Auferstehung auch Ostermond genannt. Der Wonnemond geht vermutlich auf Viehzucht zurück, denn im Mai trieb man das Vieh auf die Weiden.

Mondglaube und Komplementärmedizin

Die Vorstellung, dass der Mond und seine Phasen ähnlich wie auf die Gezeiten von Ebbe und Flut auch Einfluss auf unser Wohlergehen haben, ist in der Komplementärmedizin weit verbreitet. Nicht nur die Art der Behandlung und die Wahl der Heilmittel sollen für die Gesundung wichtig sein, sondern auch der richtige Zeitpunkt.

Lunas magisch-mystische Wirkung ist aus der abendländischen Medizingeschichte nicht wegzudenken. Hippokrates, dem berühmtesten Arzt des Altertums, galt im fünften Jahrhundert vor Christus der Mond als Verursacher so mancher seelischer Abnormitäten.

Der Arzt und Alchimist Paracelsus sah im 16. Jahrhundert einen engen Zusammenhang zwischen der Wirksamkeit von Heilkräutern und den Mondphasen. Vor allem in der Volksheilkunde spielten die Mondphasen eine wichtige Rolle: Der zunehmende Mond fördert, lässt wachsen und gedeihen – der abnehmende Mond dagegen hemmt, schädigt und lässt schwinden.

Antik-mittelalterliche Astromedizin

Im 16. Jahrhundert vertrauten Ärzte bei Diagnose und Therapie blindlings auf die Sterne. Ohne die richtige Konstellation der Himmelsgestirne bestand kaum Hoffnung auf Heilung.

Die Iatromathematik – wie die antik-mittelalterliche Astromedizin genannt wurde – war fester Bestandteil der Heilkunde, bis Galileo Galilei und Isaac Newton das magische Weltbild durch ihre astronomischen und physikalischen Entdeckungen endgültig ins Wanken brachten.

Sogar die moderne Frauenbewegung beruft sich auf uraltes matriarchalisches Heilwissen, das sich aus den Mondkräften speist. So gibt es kaum etwas, das nicht vom Mond beeinflusst sein soll: Scheint der Mond am Himmel hell, sollen Fruchtbarkeit, Aggression und Depression gedeihen.

Mondglaube in der fernöstlichen Medizin

Auch in der fernöstlichen Medizin spielt der Mond eine zentrale Rolle: In der traditionellen Chinesischen Medizin steht er für Yin – Schatten und Dunkelheit. Die Sonne symbolisiert Yang – Helligkeit und Licht. Yin und Yang repräsentieren entgegengesetzte und sich dabei ergänzende Prinzipien und Kräfte, deren Balance alles Sein beeinflusst.

In der Ayurveda, der indischen Heilkunst, entspricht der Mond einer von drei Lebensenergien (Doshas), die sämtliche Vorgänge in Körper, Geist und Psyche steuern. Wer meditieren will, sollte dies möglichst an Vollmond tun.

In Tibet gilt Vollmond als bester Tag, um mit spirituellen Meistern Kontakt aufzunehmen, da der Geist an diesem Tag besonders geöffnet ist.

Im Zen ist der Mond das Symbol für Erleuchtung.