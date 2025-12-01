Horst Lichter präsentiert am 10. Dezember eine Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares". Ein Promigast darf dabei nicht fehlen: Schauspielerin Larissa Marolt bringt besonderen Schmuck mit in die Trödelshow.

Horst Lichters (63) Trödelshow darf zu Weihnachten nicht fehlen. Der Moderator ist Gastgeber der Weihnachtsausgabe "Bares für Rares XXL - Fröhliche Weihnachten", die das ZDF am Mittwoch, 10. Dezember um 20:15 Uhr ausstrahlen wird. In der Primetime-Ausgabe der beliebten Sendung wird auch wieder ein prominenter Gast eine Rarität den Experten auf der Drachenburg präsentieren.

Kaiserlicher Schatz? Im festlich geschmückten Schloss wird Schauspielerin und Model Larissa Marolt (33) die besinnliche Sendung beehren. Die Österreicherin präsentiert den Experten und Händlern ein Schmuckstück des österreichischen Kaisers Franz Joseph I., das ihrer Familie gehört. Ob der Schmuck die Händler beeindrucken kann und Marolt ein zufriedenstellendes Angebot erhält, wird sich erst in der Sendung zeigen.

Heide Rezepa-Zabel, Wendela Horz, Annika Raßbach und Detlev Kümmel werden die Kostbarkeiten in der weihnachtlichen Ausgabe bewerten. Im Händlerraum finden sich Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Elisabeth "Lisa" Nüdling, Daniel Meyer, Fabian Kahl und Julian Schmitz-Avila ein.

Auch an Weihnachten müssen die Fans nicht auf Horst Lichter verzichten. Am 24. Dezember um 20:15 Uhr zeigt der Sender den "'Bares für Rares'-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden". Gemeinsam mit den bekannten Experten und Händlern wird der Koch ein Weihnachtsessen veranstalten und auf das Jahr 2025 zurückblicken. Auch in persönliche Weihnachtsrituale und Anekdoten aus der Kindheit wird es einen Einblick geben.

Mit dabei sind Wendela Horz, Fabian Kahl, Annika Raßbach, Walter "Waldi" Lehnertz, Susanne Steiger und Julian Schmitz-Avila. Musikalisch werden sie von Sängerin Leslie Clio unterstützt, die ein Medley der schönsten Weihnachtslieder mitbringt. Ebenso wird ein Kinderchor für die "Bares für Rares"-Gruppe singen.