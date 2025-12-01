Horst Lichter präsentiert am 10. Dezember eine Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares". Ein Promigast darf dabei nicht fehlen: Schauspielerin Larissa Marolt bringt besonderen Schmuck mit in die Trödelshow.
Horst Lichters (63) Trödelshow darf zu Weihnachten nicht fehlen. Der Moderator ist Gastgeber der Weihnachtsausgabe "Bares für Rares XXL - Fröhliche Weihnachten", die das ZDF am Mittwoch, 10. Dezember um 20:15 Uhr ausstrahlen wird. In der Primetime-Ausgabe der beliebten Sendung wird auch wieder ein prominenter Gast eine Rarität den Experten auf der Drachenburg präsentieren.