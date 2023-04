1 Die US-Army in Böblingen lädt zum Tag der offenen Tür. Foto: Stefanie Schlecht

Die US-Army in Böblingen lädt am Montag, 1. Mai, von 11 bis 17 Uhr zur Besichtigung des historischen „Panzer Firehouse" ein. Drumherum gibt es Essen und Musik.









Die US-Army lädt zum Tag der Offenen Tür an die Böblinger Panzerkaserne. Vorgesehen ist die Besichtigung des historischen „Panzer Firehouse“. Am Montag, 1. Mai, von 11 bis 17 Uhr können die Gäste die Ausstellung über die Geschichte des Gebäudes kennenlernen. Es gibt traditionelles Essen, zudem musikalische Darbietungen und eine Ausstellung von Notfallfahrzeugen.

Colonel Matt Ziglar wird in der Einladung mit geradezu pathetischen Worten zitiert: „Wir möchten unsere eiserne Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern feiern und eine Gelegenheit schaffen, bei der unsere deutschen und amerikanischen Gemeinden in Freude zusammenkommen können“, so der Kommandeur der US-Armee Garnison Stuttgart. Man sei den deutschen Nachbarn überaus dankbar. „Sie bieten der Militärgemeinschaft in Stuttgart so viele Dinge an, von Gesundheitsversorgung bis hin zu Notdiensten und natürlich einige der besten Speisen und Getränke der Welt.“