Vor 25 Jahren gab Fernando Alonso sein Debüt in der Formel 1. Bald wird der zweimalige Weltmeister 45. Der Altstar spricht von Abschied.
Barcelona - Spätestens Ende 2027 dürfte für den spanischen Altstar Fernando Alonso Schluss in der Formel 1 sein. "Es wird ein besonderes Wochenende werden, wahrscheinlich mein letztes Rennen in Barcelona in der Formel 1. Ich werde nicht konkurrenzfähig sein und es in Q1 nicht weit bringen, aber hoffentlich können alle das Wochenende genießen", sagte der mittlerweile 44 Jahre alte Aston-Martin-Pilot auf der Pressekonferenz zum Grand Prix von Barcelona-Katalonien.