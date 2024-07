Altstadtspaziergang in Marbach: Szenen aus dem Leben von Tobias gespielt

Das Theater unter der Dauseck zeigt verschiedene Spielszenen aus dem Leben des großen Astronomen und Mathematiker. Am Ende wir die Frage gestellt: Wer war der größte Marbacher, der Dichter Friedrich Schiller oder der Wissenschaftler Mayer?

Der Burgplatz in Marbach, Freitagabend, eine Szene wurde gespielt. Eine vierköpfige Lateinklasse hört der energischen Lehrerin zu, die sie auffordert, das Verb repetire zu konjugieren. Drei Kinder folgen brav, das vierte indes sagt „6 mal 6 ist 36, und 36 mal 36 ist 1296“, und fährt fort mit Wurzelfunktionen. Die Pädagogin, erbost, beharrt auf dem Latein. Woraufhin das blitzschnell multiplizierende Kind in Latein weiterrechnet: So könnte es gewirkt haben, als Tobias Mayer, im Jahr 1723 in Marbach geborener Astronom und Mathematiker, schon sehr jung als Hochbegabter auffiel.

Eine hübsche kleine Szene im Stück „Vermessen – eine Annäherung an Tobias Mayer“. Das Theater unter der Dauseck aus Oberriexingen wiederholte in diesen Tagen in Marbach seinen Erfolg vom vergangenen Jahr, den Theaterspaziergang auf den Spuren von Tobias Mayer. Bei der ersten Vorstellung spazierten rund hundert Zuschauer mit. Sie erlebten eine vergnügliche Schau. Die Akteure überzeugten mit Phantasie und Spielfreude.

Die Marbacher Altstadt als passende Kulisse

Zum Auftakt trat Fabian Friedl, als Moderator ganz in Grün gekleidet, vor die auf dem Theaterplatz wartende Gruppe und stimmte sie ein. „Wussten Sie, dass Teilnehmer von Theaterspaziergängen die besseren Menschen sind?“ Heitere Überraschung, bis Friedl aufklärte: „Sie geben aufeinander acht.“ Und ab ging es, zum Start des Spektakels in Richtung Tobias -Mayer-Museum.

Die Marbacher Altstadt als Kulisse: Das ist eine sehr gute Idee, die Dynamik in das Stück trug. Am Torturm zum Beispiel, wo ein Dichterinnen-Chor den von Mayer intensiv erforschten Mond besang, während der Astronom, ein paar Stufen höher, sein Fernrohr auf den durch einen Lampion verkörperten Erdtrabanten richtete. Auf dem nahen Burgplatz folgten zeitlich unterschiedliche Episoden aus dem Leben des Gelehrten rasch aufeinander. Und in der Tiefe des Schlosskellers demonstrierte eine Malerin die erstaunliche Vielfalt von Mayers Farbenskala.

Auch an diesem Abend erfüllte das von Barbara Schüßler geschriebene Stück unter der Regie von Eva Mann seinen Anspruch: Es wurde deutlich, aus welch ärmlichen Verhältnissen Mayer stammte, dann aber auch, welch große Spuren er in der wissenschaftlichen Welt hinterlassen hat, fast schon ein Stephen Hawking des 18. Jahrhunderts.

Starke Rollen spielten scheinbare Nebenfiguren. Zum einen drei Wissenschaftler im weißen Kittel, die Mayers Entdeckungen einschätzten. Dann drei geheimnisvolle Zeitreisende, Magier aus anderen Sphären, die ein neugeborenes, geniales, „unsterbliches“ Kind suchten, was zu Missverständnissen führte.

Wer war der größte Marbach: Schiller oder Mayer?

Schließlich, ausdrucksstark in Gestik und Rhetorik eine mondsüchtige Esoterikerin (Monika Weber-Härtel) im wallenden blauen Gewand, im Kontrast zu ihr eine burschikose, aller Schwärmerei abholde Rationalistin (Julia Straub). Im Gegeneinander dieser Protagonisten, in ihrer Rede und Gegenrede mochte man aktuelle Bezüge erkennen. Etwa, wenn die drei Weißkittel gegen die heutzutage mancherorts aufflammende Wissenschaftsfeindlichkeit Klartext redeten. Eine weitere hübsche Idee: Fabian Friedl moderierte einen Wettbewerb, bei dem es darum ging, wer denn nun der größte Marbacher sei – Tobias Mayer, Ausgangsposition mit fünf Punkten, oder Friedrich Schiller mit acht Punkten. Lange lag der Dichter vorne, zusätzliche Gewichte und Gedichte wurden zugunsten der beiden Größen in die Waagschale geworfen – bis zum versöhnlichen Ende beide die Stufe Zehn erreichten und sich, obwohl einander nie im Leben begegnet, umarmten. Ganz zum Abschluss zeigte sich vor dem Mayer-Museum die fröhliche Reihe aller 24 Dauseck-Akteure, die dem lebhaft applaudierenden Publikum diesen besonderen Spaziergang geboten hatten.

Termine „Vermessen - Annäherung an Tobias Mayer“ findet noch drei Mal in Marbach statt: am 19. und 20. Juli jeweils um 20 Uhr, am 21. Juli um 19 Uhr. Kartenvorverkauf unter www.theater-dauseck.de oder Kartentelefon 0 71 41/93 90 93 6.