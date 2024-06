Altstadtfest in Waiblingen: Flohmarkt, Ritterspiele und jede Menge Livemusik

Ab Freitagabend, 28. Juni, feiert Waiblingen zum 48. Mal das Altstadtfest. In den Gassen der Innenstadt wird es dann wieder hoch hergehen. Was sollten Besucher nicht verpassen?

Die Turmbläser geben auch in diesem Jahr das Signal: ab 18.45 Uhr erschallen am Freitag Fanfaren vom Hochwachtturm – der musikalische Start zum Beginn des 48. Waiblinger Altstadtfestes, bei dem die Vereine eine tragende Rolle spielen. Auf dem Programm stehen während des Festwochenendes Jubel, Trubel und Livemusik im historischen Stadtkern, ergänzt durch das Staufer-Spektakel mit Schaulager, Ritterspielen und Handwerkermarkt.

Eröffnung auf dem Zeller-Platz Der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf eröffnet das 48. Altstadtfest am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz. Mit dabei sind „interessante Gäste“ aus Waiblingen und Protagonisten des Staufer-Spektakels, das in diesem Jahr zum 16. Mal auf der Brühlwiese stattfindet. Die Mittelalter-Fans stimmen zum Schluss der Feier mit mittelalterlicher Musik und Texten aufs Spektakel ein.

Livemusik, Familienkonzert und Fußball Während des Altstadtfests kommen Fans von Livemusik voll auf ihre Kosten. An fast jeder Ecke wird an allen Festtagen musiziert. Zu hören gibt es Rock und Pop, Punk und Indiemusik, Calypso, Reggae und Musik aus aller Welt. Auf dem Rathausplatz spielt beispielsweise am Freitag ab 20.30 Uhr die Kultband Rosa Fussel Coversongs, von 22 Uhr an steht der Waiblinger John Noville mit Band auf der Bühne. Am Samstag geht es von 11.30 Uhr an weiter, dann laden die Jonge Remstäler zum Frühschoppen auf den Zeller-Platz ein. Am Sonntag bittet der Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr ab 11 Uhr zum musikalischen Frühschoppen.

In der benachbarten Michaelskirche steht am Samstag ab 15.30 ein Familienkonzert mit dem Saxofon-Ensemble Saxissimo der Musikschule Unteres Remstal an. Bei „Waiblingen rockt“ treten von 15 bis 19 Uhr Bands von Waiblinger Schulen und der Pop-Music-School Fellbach auf dem Rathausplatz auf.

Wer nicht auf Fußball verzichten mag, ist auf dem Eva-Mayr-Stihl Platz richtig,wo der Kroatische Kultur- und Sportverein Zrinski Waiblingen für die Übertragung der EM-Spiele sorgt. Denksport ist bei den Blitzschachpartien des Schachclubs angesagt. Sie laufen Samstags und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr im der Scheuerngasse. Etwas Puste ist beim Angebot des Heimatvereins gefragt, der am Samstags und am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr den Aufstieg auf den Hochwachtturm ermöglicht.

Alles, was Kindern Spaß macht Mädchen und Jungs bis zum Alter von 14 Jahren können ein bisschen Platz in ihren Regalen und Schränken schaffen und Krimskrams beim Kinderflohmarkt verkaufen. Er läuft am Samstag von 13 bis 17 Uhr in der Langen Straße – ohne eine Anmeldung. Am Sonntag verwandelt sich die Erleninsel dann zwischen 11 und 17 Uhr zum Spiel- und Mitmachparadies für Kinder.

Einmal Mittelalter und zurück Von Freitagabend bis Sonntag bietet das Staufer-Spektakel ein reichhaltiges Programm mit Handwerkervorführungen, Ritterspielen, Musikbeiträgen und mittelalterlichen Speisen und Getränken. All das ist auf der Brühlwiese beim Bürgerzentrum zu finden. Der Eintritt ist frei, angeleinte Hunde dürfen mitkommen, ebenso „andere Vierbeiner“. Das Tragen von Schaukampfwaffen ist ebenfalls erlaubt. Am anderen Ende des Talauen-Parks, bei der Rundsporthalle, kann man das Schaulager besichtigen.

Haareschneiden für gute Zwecke Bei der Friseurin Francesca Bruscia kann man am Samstag von 14 bis 19 Uhr in der Kurzen Straße gegen Spende einen neuen Haarschnitt bekommen. Der Erlös der Aktion geht an das Jugendrotkreuz und die Barber Angels, welche wohnungslosen und von Altersarmut betroffenen Menschen kostenlose Haar- oder Bartschnitte verschaffen.

Gottesdienste im Freien Am Sonntag um 10 Uhr beginnt ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Zeller-Platz, der vom Städtischen Orchester begleitet wird. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Michaelskirche statt. Die Evangelische Allianz lädt ab 11 Uhr auf die Kleine Erleninsel ein, Sitzgelegenheiten sind mitzubringen. Bei starkem Regen geht es in die Marienstraße 29.

Zu diesen Zeiten wird gefeiert Am Freitag wird ab 19 Uhr gefeiert, die Musik endet um 1 Uhr, der Ausschank um 1.30 Uhr. Ab 2 Uhr ist Platzruhe. Am Samstag geht es schon um 11 Uhr los, die Endzeiten sind wie am Freitag. Auch am Sonntag ist um 11 Uhr Festbeginn, Musik und Ausschank enden da aber um 19.30 Uhr.

Das komplette Programm unter: www.altstadtfest-waiblingen.de