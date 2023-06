1 Die nächste Grube wird zugeschüttet: In der Fußgängerzone geht’s planmäßig voran. Foto: avanti

Auf dem Platz vor dem Rathaus ist die Baugrube wieder geschlossen. Rohre und Leitungen sind in diesem Bereich verlegt, mittwochs findet sich hier wieder ein Stand des Wochenmarkts. Die Oberfläche besteht übergangsweise aus Asphalt, bis im kommenden Jahr die Neugestaltung mit großflächigen Pflastersteinen erfolgen wird. Bagger, Rüttelplatte und Co. sind dafür inzwischen wenige Meter weiter oben Richtung Torturm im Einsatz. Kurzum: Es tut sich was auf der Baustelle, die seit fast einem Jahr das Bild und gewissermaßen auch die Akustik in der Marbacher Altstadt prägt – und dank der die Fußgängerzone in etwa einem Jahr in neuem Glanz erscheinen soll.