Altstadt-Anwesen herausgeputzt: „Das ist ein Luxusgebäude, klar“ – Alter Hof wird zum modernen Traumhaus

Ein verwittertes Gehöft in der Altstadt von Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) ist zu einem grandiosen Anwesen umgestaltet worden. Ein Liebhaberprojekt, in dem viel Zeit und Geld stecken.

Die Sträßchen der Altstadt von Großbottwar sind gespickt mit pittoresken Häuschen. Das Anwesen in der Mühlgasse 15 könnte dort beim flüchtigen Vorbeiflanieren fast untergehen. Die roten Fensterläden stechen zwar ins Auge. Ansonsten macht das Gebäude von der Straße aus einen eher unscheinbaren Eindruck. Spaziert man jedoch durch den Torbogen Richtung Innenhof, steht bei den meisten Besuchern der Mund erstmal offen. Denn hier entfaltet sich die ganze Pracht des Ensembles. Der Geschäftsmann Daniel Baric hat das zuvor verwitterte Gehöft zu einem architektonischen Aushängeschild herausputzen lassen.

Wo immer möglich wurde die historische Substanz bewahrt oder sogar hervorgehoben und durch moderne Einsprengsel stimmig ergänzt. Die mächtigen Fachwerkbalken sind ebenso stilbildend wie die zahlreichen Glaselemente mit ihren anthrazitfarbenen Rahmen. Gewisse Designgrundzüge ziehen sich durch alle Gebäudetrakte.

„Alles ist gleich aufgebaut, von der Farbwahl über die Bodenwahl bis zu den Türgriffen und den Fenstern. In den Bädern sind zum Beispiel stets Holzplatten, keine Fliesen“, sagt Daniel Baric. Und doch hat jedes Teil des Ensembles seine eigene Note, ob frühere Stallscheune, einstige Fruchtscheune oder das Haupthaus mit Anbau.

Im Zweifel für die Ästhetik

Sein Ziel sei gewesen, das geschichtliche Erbe hochzuhalten, sagt der Unternehmer. So einen von allen vier Seiten umschlossenen fränkischen Hof gebe es schließlich in der ganzen Region vielleicht zehn Mal. „Es sollte etwas Besonderes entstehen, das wieder ein paar Jahrhunderte hält“, erklärt er. „Ich kenne den Hof aus meiner Kindheit, fand ihn schon immer gut“, fügt er hinzu.

Die meisten Bauherren stöhnen über die strengen Vorgaben des Denkmalamts. Der Großbottwarer lobt indes noch jetzt die gute Zusammenarbeit mit der Behörde und orientierte sich an deren Leitlinien. Im Zweifel hieß es stets: im Sinne der Ästhetik und der Treue zur Historie zu handeln.

Das geht so weit, dass das Dachgeschoss des Haupthauses aufwändig saniert wurde. Sanieren bedeutete in dem Fall aber nur: alles vorschriftsgemäß zu sichern und den ursprünglichen Zustand für die Nachwelt zu bewahren. Genutzt werden die Räumlichkeiten nicht. Schlüpfen kann man dort durch eine 500 Jahre alte Tür. Malereien verzieren die Wände. „Hier kann man sehen, wie früher gebaut worden ist“, sagt Daniel Baric.

„Es sollte etwas Besonderes entstehen, das wieder ein paar Jahrhunderte hält.“ Daniel Baric, Großbottwarer Unternehmer

Mehrere Millionen Euro habe er in den Umbau gesteckt. „Wirtschaftlich hat das gar keinen Sinn gemacht“, erklärt der 63-Jährige. Hätte er sich dem Vorhaben mit der Investorenbrille genähert, wäre nur das Allernötigste erledigt worden, und das möglichst günstig. Man hätte so viele Wohnungen oder Büros wie möglich in dem Anwesen eingezogen, um es dann zu vermieten oder zu verkaufen. Für Daniel Baric war der Umbau aber ein Liebhaberprojekt und irgendwie auch eine Verpflichtung. „Das ist ein Luxusgebäude, ganz klar. Die Optik ist mir wichtiger als die Wirtschaftlichkeit“, sagt er.

2010 hatte er den fränkischen Hof über seine Firma, die Babec DiHa GmbH, gekauft. Der Kern des Anwesens reiche bis ins 15. Jahrhundert zurück. Bei der Sanierung nahm er Rainer Häfner mit ins Boot, einen Freund aus Schultagen, der eine Zimmerei im Ort führt. „Man braucht jemanden, mit dem man seine Ideen und Visionen teilen kann“, ist Daniel Baric überzeugt.

In der früheren Fruchtscheuer führen elegante Treppen zu den Schulungsräumen. Auf dem Weg dahin ist ein Küchenblock installiert worden. Foto: Simon Granville

Häfner hat schon mehrere vergleichbare Projekte begleitet. „Aber das hier war schon einzigartig“, sagt der 62-Jährige. Er musste viel improvisieren, ständig warteten in dem alten Gemäuer Überraschungen. Unerwartet stieß man ganz am Ende beim Pflastern des Hofs zum Beispiel auf einen Brunnen, der zugeschüttet war und in den man jetzt durch eine Glasscheibe hinunterblicken kann. „Vielleicht ist da der Schatz von Napoleon vergraben“, sagt Daniel Baric lächelnd.

Ein gewaltiger Gewölbekeller war zudem 200 Jahrhunderte verfüllt, diente lediglich als Kartoffellager. Die Erde wurde herausgeschaufelt, jede Ritze gesäubert und verfugt. „Das war ein Riesenaufwand“, berichtet der Unternehmer. Überdies mussten in dem Gebäude-Komplex morsche Balken durch neue ersetzt werden. Und, und, und. „Wir haben das aber als Aufgaben und nicht als Probleme begriffen“, sagt Rainer Häfner. 2012 waren die Handwerker angerückt. Sieben Jahre später konnte die Einweihung gefeiert werden. Doch die Mühe hat sich gelohnt.

Schweinestall sollte zur Wellnessoase werden

In der früheren Fruchtscheuer sind moderne Ausstellungs- und Schulungsräume entstanden. In der ehemaligen Stallscheuer ist gleich im Eingangsbereich all das vereint, was das ganze Ensemble prägt und auszeichnet: ein warmer Holzboden, ein Sockel aus Sandsteinen und das dunkle, edle Fachwerk, das stets sichtbar ist und bei dem nur die Zwischenräume zugemauert wurden. Über eine anthrazitfarbene Wendeltreppe aus Stahl geht es nach oben zu Büroflächen. Angrenzend befindet sich im einstigen Schweinestall ein Lagerraum. „Eigentlich sollte hier ein Wellnessbereich mit Sauna entstehen“, sagt Daniel Baric. Die Überlegung sei aber verworfen worden.

Das Fachwerk ist auch innen freigelegt. Foto: Simon Granville

Ins Haupthaus gelangt man von diesem Trakt aus über einen Laubengang oder direkt von der Mühlgasse aus. Der Geschäftsmann hat hier seinen Arbeitsbereich, dazu sind weitere Büroflächen angesiedelt, aber auch eine begehbare Dusche und eine Küche.

Bei einem Spaziergang durch das verschachtelte Anwesen stößt man überall auf geschichtsträchtige Stücke wie den alten Wetterhahn vom Dach, zwei Badewannen, die nun als Pflanzenbeete dienen, oder einen 300 Kilogramm schweren Ofen. Zu den Höhepunkten gehören zudem die beiden großen Gewölbekeller unter dem Haupthaus und unter der einstigen Fruchtscheuer, in denen man rauschende Partys feiern könnte.

Belegt ist das gesamte Anwesen allerdings nur vergleichsweise spärlich mit Mitarbeitern der Babec DiHa GmbH. Womöglich wird sich das in gar nicht so ferner Zukunft aber ändern. Der Großbottwarer denkt über einen Verkauf nach. Er habe keinen Nachfolger für sein Unternehmen. „Das Ganze ist als Wohn- und Geschäftshaus konzipiert. Man kann also das eine oder das andere oder eine Mischung aus beidem machen“, betont der Unternehmer, der sich selbst für ein reines Geschäftshaus entschieden hatte – allerdings ein einzigartiges.