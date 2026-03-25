Altlasten der Finanzkrise: Staatliche Bad Bank FMS steigert Gewinn

In einer Serie ununterbrochener Krisen ist die Finanzkrise 2008/09 fast in Vergessenheit geraten. Doch deren finanzielle Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen - und läuft besser als erwartet.
München - Eine Bad Bank produziert eine gute Nachricht: Die Aufräumung der Altlasten der Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) läuft entgegen der ursprünglichen Befürchtungen weiter profitabel, auch wenn die Gewinne nicht hoch sind. Im vergangenen Jahr hat die bundeseigene FMS Wertmanagement einen Nettogewinn von 40 Millionen Euro erzielt, 23 Millionen mehr als im Vorjahr. Das teilte das Staatsunternehmen in München mit.