Die Ex-Kanzlerin blickt in Stuttgart zurück auf die schwierige Zeit der Pandemie. Eine riesige Herausforderung sei es für sie gewesen, erklärt Merkel.
Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Zeit der Corona-Pandemie rückblickend als enorm schwierige Phase ihrer Regierungszeit dargestellt. Nach Finanzkrise, Eurokrise und der Annexion der Krim sei es noch einmal in einer Weise um Grundwerte gegangen, die auch für sie persönlich eine „riesige Herausforderung“ dargestellt hätte, sagte die 71-Jährige in Stuttgart.