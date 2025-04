Althütte: Bewerbungsfrist läuft: Sczuka strebt fünfte Amtszeit an

1 Reinhold Sczuka ist seit 1993 Rathauschef in Althütte. Foto: privat/

Der Althütter Rathauschef Reinhold Sczuka (CDU) kandidiert erneut für die Wahl zum Bürgermeister. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 26. Mai.











Seit 1993 lenkt Reinhold Sczuka (CDU) die Geschicke der Gemeinde Althütte (Rems-Murr-Kreis) – und will es auch künftig tun: Der amtierende Bürgermeister hat sich am Osterwochenende offiziell für die Wahl am 22. Juni 2025 beworben. Damit strebt der 58-Jährige eine fünfte Amtszeit an. Bis 26. Mai können weitere Kandidatinnen und Kandidaten ihre Bewerbung abgeben.