Altglas-Entsorgung in Stuttgart Überfüllte Container auch auf den Wertstoffhöfen

Von Jacqueline Fritsch 05. Januar 2018 - 14:51 Uhr

Auf dem Wertstoffhof in S-Vaihingen (l.) sind die Glascontainer geleert worden, auf dem Parkplatz bei der Wohnstadt Asemwald bis mindestens Donnerstag nicht. Foto: Fritsch, Sägesser

Wohin mit dem Altglas, wenn alle Container voll sind? Auf den Wertstoffhöfen in Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart-Plieningen werden die leeren Flaschen angenommen, auch wenn die Mitarbeiter dort selbst am Ende ihrer Kapazitäten sind.

Filder - Es sind schwierige Tage, gar Wochen, für die Abfallwirtschaft (AWS) und deren Mitarbeiter auf den fünf Wertstoffhöfen der Stadt. Denn auch dort sind die Altglas-Container voll. In S-Vaihingen wurden sie zwar zwischen den Jahren geleert, doch in Plieningen warten die Mitarbeiter noch immer auf die Abholer.

Eigentlich sollten Container bis Silvester geleert werden

Bereits vor Weihnachten haben die Vaihinger vermehrt ihr Altglas auf dem Wertstoffhof abgegeben. „Die sind hierher gekommen und haben gesagt, dass alle Container voll sind“, sagt ein Mitarbeiter. Die Container auf den Wertstoffhöfen sind gleich groß wie alle anderen. Es gibt einen für Braun-, einen für Grün- und einen für Weißglas. Das heißt, sie sind genauso schnell voll wie die draußen. Für Menschen, die nur hoffnungslos überfüllte Container finden, ist der Wertstoffhof trotzdem eine Alternative. Denn die Mitarbeiter nehmen das Altglas an. „Wir schicken niemanden weg“, versichert ein Mitarbeiter. Wenn die Container voll sind, stellen sie das, was dann noch kommt, zur Seite und geben es dem Fahrer bei der nächsten Leerung mit.

Das Entsorgungsunternehmen Remondis ist für die Leerung der Altglas-Container zuständig. Als dort in letzter Zeit Fahrer ausgefallen sind, kam es zu Engpässen bei der Leerung der 309 Container in Stuttgart. Das Unternehmen kündigte an, die überfüllten Glascontainer bis Silvester zu leeren. Dieses Versprechen konnte es nicht einhalten und verlängerte die Frist um eine Woche. Die AWS schickte zusätzlich Straßenreiniger los, um die Flaschen rund um die Container einzusammeln.

Ein zweiter Container für den Vaihinger Wertstoffhof?

Bei der Leerung gibt es offenbar deutliche Unterschiede zwischen den Stadtbezirken. „Derzeit ist ein Fahrzeug für Störungen und Brennpunkte unterwegs“, sagt ein Mitarbeiter der AWS. Wohl deshalb wurden die Container in S-Vaihingen in der letzten Dezemberwoche geleert. Derweil stapeln sich die Flaschen auf dem Wertstoffhof in Plieningen. Laut einem Mitarbeiter sind die Menschen in den vergangenen zwei Wochen vermehrt gekommen und hätten gefragt, ob man das Altglas auch dort abgeben kann. Doch nun ist auch dieser Container voll. Dort versucht man, sich damit zu behelfen, das Weißglas auch in die Grünglas- und Braunglas-Container zu werfen. Der Mitarbeiter hofft auf Besserung und warnt davor, dass so etwas im Sommer nicht passieren dürfe. „Wenn in den Flaschen noch Reste drin sind, zum Beispiel Essig, dann fängt das schnell an zu stinken.“

Die Container der Wertstoffhöfe werden normalerweise dann geleert, wenn dies dem Entsorger mitgeteilt wird. Aufgrund des bestehenden Rückstaus hat das über den Jahreswechsel nicht reibungslos funktioniert. Da der Bedarf an Entsorgungsstellen nun sichtbar wird, könne die AWS über zusätzliche Container auf gut besuchten Wertstoffhöfen nachdenken, sagt eine Mitarbeiterin. S-Vaihingen würde da als einer der Ersten in Frage kommen.