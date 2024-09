Altes Stadtbad in Ludwigsburg: Oscar-Preisträger bezieht Räume unter dem ehemaligen Schwimmbad

1 Bald arbeiten Jan Pinkavas Studierende im Souterrain an ihren Projekten. Foto: S. Granville

Das Alte Ludwigsburger Stadtbad hat einen neuen Nutzer. Wo früher Therapiebäder standen, probieren sich ab sofort Studierende des Animationsinstituts der Filmakademie an der neuesten Technik aus. Warum das so wichtig ist, erklärt „Ratatouille“-Macher Jan Pinkava.











Noch laufen die Vorbereitungen. Computer, Bildschirme, Tische und Stühle werden aufgebaut, aus der Decke hängen Kabel – doch zum Start des Wintersemesters soll das außergewöhnliche Projekt an den Start gehen. Die Filmakademie bezieht mit ihrem Animationsinstitut Räume des Alten Stadtbades. Nachdem bereits die Schulmensa und ein Jugendtreff in das ehemalige Schwimmbad gezogen sind, arbeiten nun also auch Ludwigsburger Studierende unter der Leitung des Oscar-Gewinners Jan Pinkava in den über 100 Jahre alten Gemäuern an ihren Filmen.