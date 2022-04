9 Seit Montagabend am Start: Das Mauritius-Team hat die erste Bewährungsprobe gut bestanden. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Meer fehlt noch – aber einen Beachclub besitzt Heslach nun! Das Mauritius im Alten Schützenhaus hat mit cooler Musik, hellen Holzmöbeln und Sommerdrinks viele Neugierige am Montagabend angelockt. Selbst das Wetter ist zur Eröffnung urlaubsreif.















Link kopiert

Kalt war’s zuletzt, der Schneeregen hat genervt. Doch kaum ist das Beachrestaurant Mauritius im Alten Schützenhaus mit 170 Plätzen eröffnet, macht der Himmel auf Sommerurlaub. „Wenn das kein gutes Zeichen ist“, sagt Tomas Eres, der mit seinen Brüdern Bari und Malte Eres die Franchise-Kette führt, die nach einer Insel im Indischen Ozean benannt ist und für Strandgefühle an 365 Tagen im Jahr sorgen will. Das Motto des 1994 gegründeten Stuttgarter Gastrounternehmens lautet: „Life is better at the Beach“ (das Leben ist schöner am Strand).

Heslach ist für die drei schwäbischen Kroaten bereits die vierte und nun größte Station ihrer Beachclub-Idee allein in Stuttgart. In Süddeutschland betreiben sie über 20 Mauritius-Häuser. Die Brüder sprechen von einem „Wohlfühlkonzept“. Die sommerliche Stimmung, sagen sie, soll durch „geschmackvolle Loungemöbel, kreative Design-Objekte, farbenfrohe Akzente und einen moderner Stil im Beachhouse-Look“ entstehen. Die Speisekarte verspricht Leichtigkeit des Essens mit gesunden Gerichten, Bowls und „eigenen Beachfood-Kreationen“. Besonders stolz ist Malte Eres auf seine Pinsa, für die er in Rom die Zutaten gekauft hat. „Die muss knusprig sein wie Chips“, sagt er und freut sich über den großen Andrang bereits am ersten Abend.

Im Trend der neuen Gastro-Zeit: viel Grünwuchs im Inneren

Warum gerade an einem Montag Eröffnung gefeiert wird? „Wir wollen langsam starten“, sagt Tomas Eres, „es soll sich alles einspielen, bevor es am Wochenende voll wird.“ Die Fassade des Alten Schützenhauses, das unter Denkmalschutz steht, ist geblieben. Von außen ahnt man nicht, was sich drinnen und im Garten tut: Die Location soll Urlaubsgefühle erzeugen. Es grünt so grün! Was dem Stil der neuen Gastronomie entspricht, nämlich möglichst viel Grünwuchs wie im Malo oder bald in der Avocado-Show an der Calwer Straße, prägt auch das Mauritius. Doch nicht jede Pflanze ist echt, es gibt auch, vor allem dort, wo es dunkler ist, künstliches Grün. Den Unterschied erkennt man oft kaum.

Die Eres-Brüder hatten zuvor die Buddha Lounge im Alten Schützenhaus betrieben, die letzten zehn Jahre als reine Event-Location für Hochzeiten, Firmenveranstaltungen und Geburtstagsfeiern. In der Pandemie war davon nur wenig möglich. Die Chefs dachten über Neues nach und entschieden, ihr erfolgreiches Mauritius-Konzept nun auch nach Heslach zu bringen. Die gesamte Lounge-Möbeln sind neu. Der Strandbereich draußen soll noch erweitert werden. Ein kleiner Pool seht hier bereits. Es wird noch viel Sand aufgeschüttet und der Außenbereich neu gestaltet.

Rosa Luxemburg und Lenin waren auch schon da

Besitzer dieser historischen Stätte ist die Schützengilde, die im Jahr 1895 das Haus gebaut hat. Der Ort war 1907 Schauplatz des Internationalen Sozialistenkongresses. Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und sogar Lenin waren da, so ist es überliefert. Zum Szene- und Kulturtreff ist das altehrwürdige Gemäuer geworden, als beim Bau der neuen B 14 die Schützen in den 1980er Jahren umgezogen sind.

Unter dem Motto „Dort, wo man alles trifft“ wurde das Schützenhaus vom 1. April 1988 an zu einem der wichtigen Veranstaltungsorte in Stuttgart, einige Jahre lang machte der Stadtflaneur Joe Bauer dort das Programm. Der Ex-Stones-Gitarrist Mick Taylor trat auf, Soul-Star Curtis Mayfield spielte hier, Jon Lord, Willy de Ville oder Wolfgang Dauner waren da, auch Starautor T. C. Boyle kam. Der immer mächtiger werdenden Konkurrenz in der City war das Schützenhaus irgendwann nicht mehr gewachsen. Es folgte der Rauswurf der Betreiber samt unschöner Räumungsklage.

Die Eres-Brüder sind 2006 Mieter des Alten Schützenhaus geworden, wo sie im ersten Stock bis heute ihre Büros für das Franchise-Unternehmen haben. Nach 16 Jahren Buddha Lounge beginnt nun eine neue Ära – mit Urlaub für daheim! An sieben Tagen in der Woche ist das Mauritius stets von 16 Uhr an geöffnet. Für Events kann die Lokalität weiter gebucht werden. Aber sie wird immer auch für alle geöffnet sein, nicht nur geschlossene Gesellschaften. Die Entfernung von Stuttgart zur Insel Mauritius beträgt 9035 Kilometer. Seit Montag kann man auch mit der U 1 nach Mauritius fahren.