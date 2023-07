Altes Schloss in Stuttgart

1 Blick vom West-Turm der Stiftskirche auf die ausgebrannten Ruinen der beiden Schlösser. Die ersten Dächer des Alten Schlosses waren schon wieder gedeckt Foto: Landesmedienzentrum, Foto: Robert Bothner

Vor 75 Jahren verwandelten Luftangriffe Stuttgart in eine Ruinenlandschaft. Stark betroffen waren auch das Neue und das Alte Schloss – und damit ein Stück württembergischer Historie. Doch die Geschichte hat sich weitergedreht. Auch die des Landesmuseums, das mit dem Alten Schloss verwoben ist.









Stuttgart - Am Tag bevor die Bomber wieder kamen, „wurden alle nicht Berufstätigen durch Drahtfunk aufgefordert, Stuttgart zu verlassen“. So steht es in den Aufzeichnungen von Oskar Paret vom 25. Juli 1944.