Altes Schauspielhaus Stuttgart: Wie gut sind Helmut Zierl und Lisa Wildmann als Vater und Tochter in „Blind“?

Saisonstart mit Star: Im Zweipersonenstück „Blind“ trifft am Alten Schauspielhaus in Stuttgart TV- und Theater-Legende Helmut Zierl auf die Stuttgarter Schauspielerin Lisa Wildmann.
Ganz nah am Publikum ist das vor zwei Jahren uraufgeführte Zweipersonenstück „Blind“ von Lot Vekemans, denn dessen Grundkonstellation haben gewiss einige der Zuschauer bereits leibhaftig erlebt und erlitten. Eltern passt es nicht, wie sich Tochter oder Sohn entwickelt haben, mit falschem Beruf, falschem Partner oder politisch-gesellschaftlichen Ansichten, die Mama und Papa nicht passen. Die viel gespielte und preisgekrönte niederländische Autorin lässt eine Tochter und ihren Vater mit Macht aufeinander prallen.