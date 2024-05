1 Andreas Seeger muss die Gewerbeflächen im alten Rathaus in Sillenbuch räumen. Foto: Caroline Holowiecki

Das Liegenschaftsamt hat Andreas Seeger mit sofortiger Wirkung die Nutzung seiner Gewerberäume im alten Rathaus in Sillenbuch untersagt. Offenbar ist die Elektrik in einem schlechten Zustand. Wer ist schuld am Fiasko?











Mängel, Gefahrenabwehr, Verkehrssicherheit, Nutzungsuntersagung: Das, was im Brief steht, den Andreas Seeger in Händen hält, klingt dramatisch. Fassen kann er noch immer nicht, was ihm da vor einigen Wochen ins Haus geflattert ist. Das Liegenschaftsamt hat ihn effektiv rausgeschmissen. Andreas Seeger betreibt eine Mosterei im alten Rathaus im historischen Teil von Sillenbuch. Das Haus gehört der Stadt, und die hat ihn vor die Tür gesetzt. Das Mietverhältnis wurde fristlos gekündigt, die Nutzung der Räume mit sofortiger Wirkung untersagt. Sein Gewerbe muss Andreas Seeger von jetzt auf nachher einstellen. „Ich darf nur noch ausräumen“, sagt er kopfschüttelnd.