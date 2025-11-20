Altes Rathaus in Filderstadt: Umbau ist teuer – Wird das alte Rathaus in Sielmingen verkauft?

Im denkmalgeschützten alten Rathaus sollen künftig Kleinkinder betreut werden. Dem vorberatenden Technischen Ausschuss ist das Projekt aber deutlich zu teuer. Was nun?
An der Metzinger Straße in Bonlanden gibt es eine, ebenso an der Oschatzer Straße in Bernhausen, und nun soll auch Sielmingen eine sogenannte Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen bekommen, kurz TiagR. Gemeint ist damit, dass Tageseltern in angemieteten Räumlichkeiten Kinder hüten, quasi wie in einer kleinen Kindertagesstätte. Um das in Sielmingen zu realisieren, trägt sich die Stadtverwaltung mit dem Gedanken, das ehemalige Rathaus von Obersielmingen, gelegen an der Langen Straße, umfassend energetisch und technisch zu sanieren und dann zumindest teilweise umzunutzen. „Wir haben das Projekt schon lange auf unserer Arbeitsliste“, sagte der Erste Bürgermeister Falk-Udo Beck in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses.