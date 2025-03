Altertheim im Kreis Würzburg: Nach Kran-Defekt: Arbeiter stundenlang auf Windrad gefangen

1 Die beiden Arbeiter mussten stundenlang auf einer Windkraftanlage ausharren. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Für mehrere Stunden in schwindelerregender Höhe: Zwei Arbeiter müssen in etwa Hundert Meter Höhe auf einer Windkraftanlage ausharren. Was war die Ursache?











Für rund acht Stunden sind zwei Arbeiter wegen eines technischen Defekts auf einer Windkraftanlage in Unterfranken gefangen gewesen. Polizeiangaben zufolge kam es am Dienstagvormittag zu Problemen an der Hydraulik eines Großkrans, als die Anlage auf einem Flurstück in Altertheim (Landkreis Würzburg) aufgestellt werden sollte. Die beiden Arbeiter befanden sich zur Montage in einer Höhe von etwa Hundert Metern und konnten nicht zum Boden zurückgeholt werden. Auch ein anderweitiger Abstieg war laut Polizei nicht möglich.